Россия КАБами и дронами уничтожает еще один город Украины: фото, видео

«Белые Ангелы» вывезли из Доброполья 60-летнего мужчину, которого случайно во время съемок разрушенного врагом города встретила съемочная группа ТСН. Мужчина был ранен после удара российской авиационной бомбы. И не имел связи с родными. Несмотря на то, что большинство людей выехали из города, еще остается тысяча тех, кто пытается там жить, несмотря на обстрелы.

Об этом говорится в материале специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко

Россияне уничтожают город Доброполье Донецкой области. На днях оккупанты сбросили КАБы на больницу. Это была единственная больница, которая обслуживала пациентов со всего Покровского района. А это десятки тысяч людей. Теперь ее нет. Медперсонал, перед самым ударом успели эвакуировать в Днепр. А потом два российских самолета бросили на нее КАБы.

«На самом деле создается впечатление, что люди ненадолго ушли из квартир. Здесь до сих пор висят вещи, но когда выходишь на улицу понимаешь, во что враг превратил этот город и продолжает его крушить», — говорится в сюжете ТСН.

У Людмилы с мужем напротив больницы две квартиры. Во время удара их дома не было. Они все лето жили в селе неподалеку. И теперь пытаются спасти хоть какие-то свои вещи.

Пока мы общаемся с владелицей жилья, ее муж смотрит на ноутбуке российский телеканал. И тут же решает оставаться в разбитой квартире.

Дома точно не останется соседка супругов Татьяна. Во время удара она была дома. Что такое бежать от войны, она знает с 2014 года.

На обломки от КАБа с балкона смотрит Сергей. На его лице до сих пор не зажили царапины от стекла из его окон, которые вылетели на него. Правда мужчина едва ходит, даже с тростью. Он последний житель пятиэтажки. Остался в разбитой квартире с котом. Потому что некому его забрать. Еще и сломался телефон. Теперь ни к дочери в Днепре, ни к жене, которая давно уже уехала, не знает как дозвониться.

«Господин Сергей очень хочет эвакуироваться. Поэтому мы записываем его адрес, чтобы передать в полицейском экипажа „Белых Ангелов“. Они до сих пор вывозят из фронтовых городов людей. Лишь бы успеть до того, как война подберется максимально близко», — говорится в сюжете ТСН.

Пока мы готовили сюжет к эфиру «Белые Ангелы» вывезли господина Сергея. Теперь он в безопасности. Чего не скажешь о других тысяче жителей, которые до сих пор в Доброполье. 90 процентов жителей выехали, как только россияне начали штурмы.

И хотя Доброполье в 12 километрах от линии фронта, некогда уютный городок роз и парков оккупанты продолжают выжигать дронами и авиабомбами.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: МОТОРОШНЫЕ КАДРЫ С ДОБРОПОЛЬЯ: признание тех, кто до последнего НЕ ХОЧЕТ ВЫЕЗЖАТЬ





