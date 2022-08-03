Россия концентрирует свои наступательные войска на юге: военный эксперт назвал замысел оккупантов

Россия хочет сымитировать массированное наступление на юге Украины, чтобы максимально напугать ВСУ, а затем заставить Киев сесть за стол переговоров.

Российские военные, вероятнее всего, хотят уйти из Криворожского направления на Вознесенск.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Также читайте Бельгия наложила санкции на российские активы: заморозили более 50 миллиардов евро

"На Запорожском направлении мы наблюдаем снятие войск. Возможно, они его усилят позже за счет того, что они отсюда сняли очень много (военных – ред.). Вчера (1 августа – ред.) появилась информация, что больше усиливается Криворожское направление, чем Херсонское. Их замысел, посмотрев на карту, можно предположить, что россияне хотят уйти с Криворожского направления на Вознесенское. Попробовать, насколько это у них получится. Поэтому там десантные войска. Они на боевых машинах десанта. Это плавающая машина, если там они набредут на реку, они могут сразу форсировать", — сказал эксперт.

Военный эксперт уверен, что у российских военных мало шансов на успешное наступление. Жданов объяснил, что России необходимо прекращение огня до конца августа, чтобы провести "референдумы" на оккупированных территориях.

"Они хотят сымитировать массированное наступление, как было 24 февраля. Военные будут пытаться сделать что-то такое, чтобы мы поверили в массированное наступление. Они будут пытаться наступать. Когда они начнут выдыхаться – предложат нам сесть за стол переговоров. Они хотят нас максимально напугать, а потом скажут: "Давайте договариваться". Именно такой замысел, им надо напугать противника, а затем предложить переговорный процесс. Им необходимо прекращение огня до конца августа, чтобы легитимизировать "референдумы". Нельзя проводить "референдумы" во время активных боевых действий", – сказал Жданов.

Напомним, ранее Жданов рассказал, удастся ли России оккупировать Запорожье и Кривой Рог.

Читайте также: