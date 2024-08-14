Россия, лови прилеты: Украина ударила по военным аэродромам в РФ – что известно

Кажется, у оккупантов один за другим минусуются самолеты и аэродромы.

Война перешла туда, откуда пришла, так что в ночь на 14 августа в России снова было неспокойно. Россияне жалуются, что не спали всю ночь из-за мощных взрывов – там настоящая паника.

Какие результаты новой масштабной атаки на РФ и какие аэродромы приняли беспилотники – рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

В России горячо!

"Внимание, российский Воронеж под плотным огнем! У местных настоящая паника, потому что всю ночь они не спали из-за мощных взрывов".

И сначала предлагаю насладиться видео, как это происходило, потому что местные, как всегда, постарались и наснимали много материалов.

Некоторые даже придумали выйти на улицу посмотреть на все это действо, так сказать, встречали дроны.

Горело ночью в Воронеже знатно — пожар местные видели абсолютно со всех уголков города.

Какие результаты атаки?

А кто-то так обрадовался, что включил на весь Воронеж песню Верки Сердючки. Ну а теперь о результатах: по предварительной информации, объектом атаки беспилотников стали аэродромы "Балтимор" и "Борисоглебск". И к слову, именно с них взлетают самолеты, которые, по информации мониторинговых каналов, запускают больше всего управляемых авиабомб по Украине и, в частности, терроризируют Харьковщину. Отметим, что ранее была подобная атака по Липецкому аэродрому, после чего стало значительно меньше лететь управляемых авиабомб — тогда был уничтожен большой склад вооружения и цех, где эти авиабомбы обслуживали. На этот раз, говорят, что предварительно есть уничтоженные Су-34 или МиГ-31К после прилетов по аэродромам РФ. "Добрые люди" даже показали, как все горит.

А вот как вопят местные телеграмы.

Точно в цель! Что это дает?

Поговаривают, дроны влупили точно в цель! Кроме этого, неизвестные дроны организовали шоу-программу и в Нижегородской области России, где расположен военный аэродром "Саваслейка". С этого аэродрома взлетают истребители МиГ-31 К, которые могут нести ракеты "Кинжал". Под утро местные жители заметили беспилотники над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка, и там — тоже точно в цель. Пролет БпЛА, звуки стрельбы и взрыв, конечно же, сняли на видео — так что смотрите и наслаждайтесь.

Что любопытно — сами же российские телеграмы сдали, что дислоцируется на этих аэродромах.

Что говорят в МО РФ?

"Голосят и в Минобороны РФ — там кричат, что за эту ночь было атаковано ВОСЕМЬ областей РФ, и называют очень приятные для нас, украинцев, цифры: мол, летело четыре ракеты и 117 беспилотников. 37 БпЛА и четыре тактические ракеты якобы сбили "ПеВеО" над Курщиной, еще 37 БпЛА — над Воронежской областью, 17 БпЛА — над территорией Белгородской области, 11 – над Нижегородской областью, девять – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями. Ну и, конечно, все это в РФ назвали террористической атакой. Но что поделаешь – время привыкать, за все в жизни приходится платить".

Напомним, СБУ и Силы обороны Украины атаковали в ночь на 14 августа сразу четыре российских аэродрома: в Воронеже, Курске, Борисоглебске и "Саваслейку". Это самая масштабная такая операция с начала большой войны.

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