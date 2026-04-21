Россия массированно атаковала областной центр Украины: как дерево спасло людей

Последствия атаки по Сумах / © Национальная полиция Украины

До 15 возросло количество пострадавших в результате ночной атаки беспилотников по Сумах. Среди раненых — трое детей. Враг направил по городу 10 ударных дронов, целясь исключительно в гражданскую инфраструктуру. Большинство попаданий пришлись на спальные районы с плотной застройкой.

На месте событий работала корреспондент ТСН Оксана Солодовник.

Серия взрывов и «спасительное» дерево

Первые взрывы прозвучали после часу ночи. Ударные дроны летели один за другим, заставляя горожан вздрагивать от каждого звука. Жители одного из домов рассказывают: они едва не стали жертвами прямого попадания.

Лидия Липицкая, жительница поврежденного дома: «И гудело, и бахкало. Шесть раз тех прилетов было, или кто знает что оно такое — ужас».

Один из беспилотников летел прямо в жилую высотку, но в последний момент врезался в дерево на парковке. Это спасло десятки жизней, хотя от взрыва мгновенно вспыхнули десять автомобилей, стоявших рядом.

Что известно о пострадавших из-за атаки РФ

Из-за выбитых стекол люди были вынуждены спасаться бегством. В квартирах гулял морозный ветер, а под ногами было сплошное стекло.

Светлана Петрова, жительница Сум: «Здесь горели машины, взрывались… очень тяжело. Детки маленькие в исподнем выбегали, их закрывали от стекла. В дом не попало, а от осколков стекол порезы были. С третьего этажа соседа выносили на носилках».

По данным и.о. городского головы Артема Кобзаря, госпитализированы пять человек. Среди них — три девочки (13, 15 и 17 лет). У них диагностированы ранения средней тяжести, угрозы жизни нет.

Тысячи выбитых окон и поврежденный манеж

Российские дроны попали в легкоатлетический манеж, повредили медицинское и образовательное учреждения, а также десятки магазинов. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожары на семи разных локациях одновременно.

Алексей Клюев, глава волонтерского строительного батальона: «Основные повреждения — это выбитые оконные блоки, их тысячи. Полностью фасады девятиэтажек стоят без окон. Работы очень много, а на улице холодно».

Сейчас в Сумах развернут оперативный штаб для помощи жителям. Главная задача — закрыть контуры зданий, ведь в городе пролетает снег и температура стремительно падает.

