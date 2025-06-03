Россия массированно атаковала Одессу: куда "прилетело" и какие последствия (фото, видео)

Последствия атаки на Одессу / © ТСН

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Россияне дронами ударили по складу с пищевыми продуктами в Одессе. Один из «Шахедов» упал на огород частного дома, рядом разрушены все помещения, у соседней многоэтажки повылетали окна.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Россияне атаковали Одессу около трех часов ночи. Основной удар пришелся на склад. Здесь загорелось на площади в тысячу квадратных метров. Спасателям пришлось задействовать большое количество спецавтомобилей для доставки воды. Когда попали внутрь увидели, что враг просто уничтожил большое количество продуктов.

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«По разным адресам вспыхнули пожары. Самый масштабный был в складских помещениях с продуктами питания. Там было мороженое и замороженные продукты. К счастью работники во время воздушной тревоги находились в укрытии», — говорит пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Всего на Одессу ночью зашли почти полтора десятка дронов. Девять из них сбили военные моряки прямо над морем. Еще несколько «Шахедов» мобильные огневые группы и противовоздушная оборона добивали уже над городом. Один из дронов упал на огород частного дома, рядом с многоэтажкой. Люди в доме спали и только чудом успели спастись.

«Спали с мужем вот здесь, в половине третьего ночи мы проснулись и мы слышали взрывы, но когда начала падать люстра у нас, муж начал кричать — в подвал! Все комнаты разрушены, вы же видите сами. С той стороны все развалено, приезжали из служб сказали, что восстановлению не подлежит», — говорит потерпевшая Анна Пустовойтенко.

«Прямо над домом летали и за 15 минут до окончания тревоги упал шахед и мы с женой выскочили потому что потолок мог на нас упасть в доме. Горел огород здесь весь и вот эту газовую трубу оторвало и я ночью газовую службу вызвал они быстро приехали и закрыли», — говорит Сергей Пустовойтенко.

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Еще по нескольким адресам обломки сбитых дронов вызвали возгорание припаркованных автомобилей. Ранения получили пять человек. Одного из раненых забрала скорая в больницу в состоянии средней степени тяжести. Другим медики помогли на месте.

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Напомним, ночью Одесса находилась под атакой беспилотников. Вспыхнул масштабный пожар на продуктовом складе. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели две машины.