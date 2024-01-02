Россия массированно атакует "Кинжалами" Киев: частично нет света и воды — все детали

Россия продолжает атаковать Киев.
Сегодня утром, 2 января, Киев находится под массированной ракетной атакой России. Страна-террористка запускает по столице аэробалистические сверхзвуковые ракеты "Кинжал".
Какие районы под ударом и какие последствия читайте на сайте ТСН.ua.
Где упали обломки ракет
По данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на утро в результате ракетной атаки зафиксировано падение останков:
- в Голосеевском р-не на открытой территории.
- в Печерском районе – на крышу 9-ти этажного жилого дома + на еще один многоэтажный дом;
- в Оболонском р-не на нежилую застройку;
- в Святошинском р-не (уточняется);
- в Подольском р-не повреждена газовая труба.
В 08:24 Кличко уточнил, что в:
- Подольский район пожара в нескольких местах.
- Святошинское попадание в здание социальной инфраструктуры.
- Печерском – попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу.
- Оболонском – горит складское помещение.
- Деснянский возгорание в здании супермаркета.
Везде работают экстренные службы.
Из-за атаки частично исчез свет и вода
В Киеве после громких взрывов возникли проблемы в некоторых районах города начались перебои с электричеством. Кроме того, свет исчез и в области.
По информации КМВА, из-за вражеской атаки временно отсутствует свет в части домов:
- Шевченковском,
- Святошинском,
- Голосеевском,
- Оболонском районах.
Также, по словам мэра Киева Виталия Кличко, в некоторых районах временно отсутствует давление в водопроводной сети.
В результате вражеской атаки есть пострадавшие
В Киеве во время массированной атаки по состоянию на 08:22 известно о трех пострадавших. По словам Кличко, их госпитализировали в больницу.
"Пока трое пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы. Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте", — написал он в телеграмм-канале.
В Киеве есть попадание ракеты – Кличко
Россия ударила ракетами по Киеву во время масштабной тревоги утром 2 января. По данным мэра Киева, произошло попадание в один из районов города.
"В Подольском районе предварительно попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры", — подчеркнул он.
По словам Кличко, все службы направляются на место.
Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.
Напомним, в Киеве во время атаки россиян 2 января обломки ракеты упали на многоэтажку.
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