Россия массированно атакует "Кинжалами" Киев: частично нет света и воды — все детали

Сегодня утром, 2 января, Киев находится под массированной ракетной атакой России. Страна-террористка запускает по столице аэробалистические сверхзвуковые ракеты "Кинжал".

Какие районы под ударом и какие последствия читайте на сайте ТСН.ua.

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Где упали обломки ракет

По данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на утро в результате ракетной атаки зафиксировано падение останков:

в Голосеевском р-не на открытой территории.

в Печерском районе – на крышу 9-ти этажного жилого дома + на еще один многоэтажный дом;

в Оболонском р-не на нежилую застройку;

в Святошинском р-не (уточняется);

в Подольском р-не повреждена газовая труба.

В 08:24 Кличко уточнил, что в:

Подольский район пожара в нескольких местах.

Святошинское попадание в здание социальной инфраструктуры.

Печерском – попадание в крышу многоэтажки. И вызов еще по одному адресу.

Оболонском – горит складское помещение.

Деснянский возгорание в здании супермаркета.

Везде работают экстренные службы.

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Из-за атаки частично исчез свет и вода

В Киеве после громких взрывов возникли проблемы в некоторых районах города начались перебои с электричеством. Кроме того, свет исчез и в области.

По информации КМВА, из-за вражеской атаки временно отсутствует свет в части домов:

Шевченковском,

Святошинском,

Голосеевском,

Оболонском районах.

Также, по словам мэра Киева Виталия Кличко, в некоторых районах временно отсутствует давление в водопроводной сети.

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В результате вражеской атаки есть пострадавшие

В Киеве во время массированной атаки по состоянию на 08:22 известно о трех пострадавших. По словам Кличко, их госпитализировали в больницу.

"Пока трое пострадавших в одном из домов в Соломенском районе столицы. Всех их госпитализировали. Медики продолжают работать на месте", — написал он в телеграмм-канале.

В Киеве есть попадание ракеты – Кличко

Россия ударила ракетами по Киеву во время масштабной тревоги утром 2 января. По данным мэра Киева, произошло попадание в один из районов города.

"В Подольском районе предварительно попадание на территорию объекта гражданской инфраструктуры", — подчеркнул он.

По словам Кличко, все службы направляются на место.

Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Напомним, в Киеве во время атаки россиян 2 января обломки ракеты упали на многоэтажку.

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