Россия массово сбрасывает авиабомбы на одну из областей Украины: автомобили взрываются, улицы разрушены (видео)

Последствия обстрела Запорожья

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Шестнадцать пострадавших в Запорожье, среди которых есть маленький ребенок. Четыре мирных жителя получили ранения от российских беспилотников, еще 12 человек пострадали от бомб. На областной центр КАБы падают теперь словно по расписанию — вражеская тактическая авиация стабильно активизируется каждый день к вечеру. Накануне на город прилетели четыре тяжелые бомбы. Две из них взорвались непосредственно на приусадебных участках в частном секторе.

Об этом говорится в материале корреспондентки Дарьи Назаровой.

Россияне постоянно обстреливают Запорожье

Разрушенные жилые дома, изрешеченные осколками частные автомобили и оборванные линии электропередач — именно так сейчас выглядит одна из улиц в частном секторе Запорожья. Сюда прицельно прилетели две управляемые авиабомбы.

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О том, что еще вчера на этом месте стоял обычный гараж, сейчас напоминают лишь обгоревшие остатки искореженного автомобиля. Российский КАБ врезался прямо сюда и полностью разнес кирпичное здание. Мощная ударная волна словно просто смела жилой дом напротив — теперь вместо него во дворе лежит лишь огромная куча разбитого кирпича и расколотой древесины.

Ударная волна подбрасывала машины в воздух

Местные жители с ужасом рассказывают: ударная волна после взрыва была настолько разрушительной и мощной, что в воздух на несколько метров взлетели даже соседские легковые автомобили.

Пострадавший сосед (очевидец событий): «Вот у соседа „восьмерка“ стояла во дворе — так капот от неё отлетел аж сюда, на мой двор. А вторая металлическая деталь машины теперь вообще у меня на абрикосовом дереве висит».

Основная разрушительная сила авиаудара пришлась непосредственно на гараж. Люди из ближайших домов, которые в этот критический момент находились на улице, чудом не погибли. Первыми на помощь пострадавшим бросились неравнодушные волонтеры.

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Даниил Пичикин, волонтер: «Оперативно прибыли на место происшествия, сразу увидели парня — он был ранен. Также увидели маленькую девочку с мамой, они тоже были ранены. Сейчас мы активно работаем на месте, оказали людям первую домедицинскую помощь. Одного пострадавшего срочно доставили в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей. И я очень рад, что после всего этого ужаса, который здесь произошел, у нас нет погибших».

Громкий взрыв был слышен даже в самых отдаленных районах города. К черному столбу дыма и месту пожара сразу прибежал господин Виталий — у него на этой разрушенной улице живет сын.

Виталий, житель Запорожья: «Я только что пришел с работы, переоделся, вышел на улицу, чтобы принять душ, и как раз в этот момент раздался взрыв. Это было где-то в десять минут пятого вечера. Я сразу увидел, что отсюда идет густой дым».

Двор полностью разрушен: пожар на соседней улице

Соседняя улица после прилета тоже мгновенно оказалась в огне. Спасатели ГСЧС сразу же бросились тушить пожар и туда.

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В мгновение ока во дворе загорелась хозяйственная постройка, после чего огонь быстро перекинулся на деревянную крышу дома. Вся усадьба в один миг оказалась в густом едком дыму.

Из-за сильного пламени и опасного задымления, распространившегося из соседних частных дворов, медики и спасатели были вынуждены срочно эвакуировать пожилых пенсионеров. В результате этой жестокой вечерней атаки ранения получили более десяти человек, среди них — четырёхлетний ребёнок.

Две запорожские семьи в результате попадания остались под открытым небом — временно они будут проживать у близких родственников. В целом более полусотни человек, чьи дома пострадали или были разрушены взрывной волной, уже официально обратились за помощью к городским властям.

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