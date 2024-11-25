Россия меняет тактику обстрелов Киева: эксперт назвал главный сценарий

Удары "Шахедами" по Киеву и столичному региону продолжатся не только в ближайшее время, но и будут продолжаться либо до завершения войны, либо до тех пор, пока украинские Силы обороны не уничтожат заводы, производящие эти БПЛА — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил свое мнение военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, путинская армия атакует "Шахедами" в том числе днем очевидно по одной причине.

"Сейчас облачная погода, поэтому когда "Шахед" летит в облаках, то мобильная группа его не перехватит. Только авиация. Кроме того, если "Шахед" летит не ночью, а днем, то нет оледенения аппарата. Точнее, оледенение меньше. Поэтому это вынужденное изменение тактики россиянами", — объясняет Роман Свитан.

На вопрос о том, почему в последнее время увеличились атаки "Шахедов" по Киеву и области, военный эксперт ответил нам так: "Шахеды" сейчас используются для того, чтобы "засушить" систему ПВО. Путинская армия пытается добиться того, чтобы мы использовали больше ракет, противоракет. Направляют БПЛА туда, где более мощная ПВО. То есть, в Киевскую область ”.

По словам Свитана, следует учитывать, что вместе с "Шахедами" летят ложные воздушные цели.

"Половина — "Шахедов", половина — ложных целей. Таким образом, оккупанты пытаются достичь того, чтобы мы использовали как можно больше противоракет, мобильных огневых групп и больше использовали ресурс самолетов. Все это называется "засушиванием" ПВО для того, чтобы впоследствии работать ракетами. Они рассчитывают на то, что Киев будут точно защищать, рассчитывают на то, что в Киеве плотное ПВО", — говорит Свитан.

И добавляет: "Ситуация с "Шахедами" для Киева будет продолжаться. Этими дронами они будут "кошмарить", потому что уровень производства достаточно серьезный — более сотни в сутки. Будут атаковать, пока нам не дадут ракеты Tomahawk и пока мы не уничтожим этими ракетами заводы, где производят эти дроны. Кроме того, атаки можно уменьшить, разместив мобильные огневые группы вдоль границ, чтобы не допустить залета "Шахедов" в воздушное пространство Украины. Также эти дроны можно перехватывать с помощью легкомоторных самолетов".

Шахеды снаряженные шрапнелью - ужас в Сумах

Ранее сообщалось о том, что РФ готовит удары новыми ракетами.

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