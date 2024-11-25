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Россия меняет тактику обстрелов Киева: эксперт назвал главный сценарий

Россия меняет тактику обстрелов Киева: эксперт назвал главный сценарий

Военный эксперт Роман Свитан не исключает, что атаки "Шахедов" на Киев будут продолжаться до окончания войны. Коллаж ТСН.ua

По словам аналитика, путинская армия направляет "Шахеды" на Киев, чтобы "засушить" ПВО.

Удары "Шахедами" по Киеву и столичному региону продолжатся не только в ближайшее время, но и будут продолжаться либо до завершения войны, либо до тех пор, пока украинские Силы обороны не уничтожат заводы, производящие эти БПЛА  — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил свое мнение военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, путинская армия атакует "Шахедами" в том числе днем очевидно по одной причине.

"Сейчас облачная погода, поэтому когда "Шахед" летит в облаках, то мобильная группа его не перехватит. Только авиация. Кроме того, если "Шахед" летит не ночью, а днем, то нет оледенения аппарата. Точнее, оледенение меньше. Поэтому это вынужденное изменение тактики россиянами", — объясняет Роман Свитан.

На вопрос о том, почему в последнее время увеличились атаки "Шахедов" по Киеву и области, военный эксперт ответил нам так: "Шахеды" сейчас используются для того, чтобы "засушить" систему ПВО. Путинская армия пытается добиться того, чтобы мы использовали больше ракет, противоракет. Направляют БПЛА туда, где более мощная ПВО. То есть, в Киевскую область ”.

По словам Свитана, следует учитывать, что вместе с "Шахедами" летят ложные воздушные цели.

"Половина — "Шахедов", половина — ложных целей. Таким образом, оккупанты пытаются достичь того, чтобы мы использовали как можно больше противоракет, мобильных огневых групп и больше использовали ресурс самолетов. Все это называется "засушиванием" ПВО для того, чтобы впоследствии работать ракетами. Они рассчитывают на то, что Киев будут точно защищать, рассчитывают на то, что в Киеве плотное ПВО", — говорит Свитан.

И добавляет: "Ситуация с "Шахедами" для Киева будет продолжаться. Этими дронами они будут "кошмарить", потому что уровень производства достаточно серьезный — более сотни в сутки. Будут атаковать, пока нам не дадут ракеты Tomahawk и пока мы не уничтожим этими ракетами заводы, где производят эти дроны. Кроме того, атаки можно уменьшить, разместив мобильные огневые группы вдоль границ, чтобы не допустить залета "Шахедов" в воздушное пространство Украины. Также эти дроны можно перехватывать с помощью легкомоторных самолетов".

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