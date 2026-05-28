Россия может атаковать БПЛА стратегическую трассу в тылу Украины: генерал шокировал планами Кремля

Игорь Романенко

Российские оккупационные войска в рамках гибридной войны продолжают искать новые пути для дестабилизации логистических маршрутов внутри Украины.

Об этом рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua.

Почему трасса Киев-Чоп является целью для вражеских беспилотников

По словам Игоря Романенко, северное направление и белорусская территория в частности остаются в поле зрения командования армии страны-агрессора для планирования воздушных операций. Возможность нанесения ударов по ключевой транспортной артерии Украины, которая соединяет столицу с западными границами, аналитик оценивает как вполне реальную.

«Возможность для таких атак была бы для противника наиболее эффективной», — пояснил Игорь Романенко.

Для оккупантов поражение логистических узлов и автодорог с помощью барожирующих боеприпасов является способом усложнить перемещение грузов и запугать гражданское население, которое пользуется этим маршрутом.

Угроза большой эскалации

Главная опасность подобного сценария заключается не только в чисто физических разрушениях инфраструктуры или угрозе для водителей. Использование белорусского воздушного пространства для прямых ударов по объектам в Украине поставит официальный Киев перед необходимостью принимать жесткие решения военного характера.

«Если такие атаки будут с территории Беларуси, то Украине придется на них отвечать. А это может стать поводом для проведения еще большей эскалации с воздуха в этой гибридной войне», — сказал генерал-лейтенант.

