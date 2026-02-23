Россия может готовить коварный удар к годовщине вторжения 24 февраля: Жданов предупредил об опасности

Олег Жданов / © ТСН

За прошедшие выходные Россия нанесла по Украине сразу два массированных комбинированных удара с применением ракет разных типов и сотен ударных беспилотников. Атаки пришлись накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ — 24 февраля.

Чем были особые последние массированные удары, сколько ракет накоплено в России, какова цель армии РФ сегодня и чего ждать в ближайшее время — в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Главная цель РФ в войне — сделать Украину непригодной для жизни

По словам Жданова, стратегическая цель России остается неизменной с начала полномасштабного вторжения — создать условия, при которых жизнь в Украине станет невыносимой для гражданского населения. Речь идет прежде всего о систематических ударах по критической инфраструктуре.

«Цель остается такой же — создать условия непригодности нашей страны для проживания населения. Они рассчитывают на это. Сейчас зима заканчивается, температура немного повышается, и поэтому холодных бунтов не будет, чтобы люди вышли на улицы», — говорит эксперт.

В то же время даже без сильных морозов Россия делает ставку на длительные отключения света, которые провоцируют социальное напряжение, отмечает Жданов.

Могут ли ракетные удары прекратиться

Олег Жданов уверен, что Россия не откажется от тактики регулярных ракетных и дроновых атак. По его словам, такие удары будут продолжаться вплоть до завершения войны.

Он говорит, что есть только два фактора, которые теоретически могут остановить РФ. Первый — это разгром российской армии на поле боя, требующий усиления вооружения Украины и изменений во внутренней политике мотивации населения к защите страны. Второй — критическое экономическое состояние самой России.

«То есть, если экономика начнет рушиться, то да, они просто физически не смогут удерживать такую армию и оплачивать все эти боевые действия», — пояснил Олег Жданов.

Война в Украине: какой ракетный запас у России

Олег Жданов ссылается на последние данные Главного управления разведки Украины, комментируя вопрос об имеющихся запасах ракет в России,

«По крайней мере, если брать цифры, обнародованные нашим ГУР, то примерно они держат запас ракет в количестве до тысячи единиц различных типов», — отметил военный эксперт.

По словам Жданова, меньше всего в России гиперзвуковых «Кинжалов» — до сотни. В то же время наиболее накоплены крылатые ракеты Х-101/102 и «Калибров» — их может быть несколько сотен. Также в значительном количестве РФ есть ракеты «Искандер» — как крылатые, так и баллистические.

Массированный удар 21-22 февраля — в чем была особенность

Последний комбинированный удар Жданов не считает уникальным и называет его «очередным». В то же время он обращает внимание на одну важную деталь — изменение времени атак.

«Из особенностей было то, что время изменилось. Они перетащили больше к светлой части суток. То есть уже с рассветом, уже солнце встало, и еще ракеты летели, и дроны летели», — объяснил эксперт.

По его мнению, это может свидетельствовать о попытках Генштаба РФ найти новые способы обхода украинской системы противовоздушной обороны.

«Они ищут способы обхода нашей системы противовоздушной обороны. Там, где мы ее построили, где достаточная плотность, в целом можем отражаться», — говорит Жданов.

«Цирконы» и корректировка ударов в реальном времени

Жданов также обращает внимание на применение ракет «Циркон». По его словам, особенность заключалась не в самих ракетах, а в тактике их использования.

«Особенность была в том, что было два пуска „Цирконов“. Сначала пустили две ракеты — мы их сбили. Через 5–7 минут они совершают повторный пуск, тоже две ракеты», — объяснил Олег Жданов.

Он предполагает, что часть дронов во время атак выполняет разведывательную функцию, кружа над городами и передавая данные для корректировки повторных ударов.

«Они откорректировали второй пуск этих ракет, и они прошли мимо районов, где расположены наши средства противовоздушной обороны», — добавил военный эксперт.

Возможен ли новый массированный удар 24 февраля

По оценке Жданова Россия вполне может повторить массированный удар именно 24 февраля — в годовщину начала полномасштабной войны.

«РФ вполне может повторить массированный удар, в том числе завтра, 24 февраля — на годовщину начала войны», — заявил он.

Олег Жданов объясняет, что сейчас РФ «разлагает» атаки по типам ракет, комбинируя разные средства поражения.

«Предыдущий обстрел была в основном баллистика… Вчера была стратегическая авиация и баллистические ракеты. Допустим, следующим могут быть ракеты морского базирования и Кинжалы, — говорит военный эксперт.

В то же время, он отмечает, что окончательно спрогнозировать действия врага невозможно.

«Но, к сожалению, мы можем только высказывать предположения», — подытожил эксперт.

Что говорят Воздушные силы о последних ударах РФ

По официальной информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в ночь на 22 февраля Россия нанесла комбинированный удар с применением 345 средств воздушного нападения — 50 ракет разных типов и почти 300 беспилотников. Основными направлениями атаки стали Киевщина, Одесская область, Кировоградская и Полтавская.

Силами ПВО были уничтожены или подавлены 307 воздушных целей, однако зафиксировано попадание ракет и дронов на ряде локаций.

В ночь на 23 февраля РФ продолжила атаки, применив баллистическую ракету и более сотни ударных беспилотников. Часть из них украинская противовоздушная оборона уничтожила, однако также были зафиксированы попадания.