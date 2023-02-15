Россия может готовить масштабный авианалет: Жданов – о том, будет ли в Украине "второй Мариуполь"

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не способна превратить украинские города в "второй Мариуполь", поскольку у нас сейчас гораздо более мощная система ПВО и их самолеты будут просто падать.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"На сегодняшний день в Украине уже нельзя устроить "второй Мариуполь". Из-за нападения РФ в первые дни войны у нас фактически не осталось стационарной системы ПВО. Россияне тогда очень много уничтожили, а от остальных мы отказались. У нас сегодня мобильная система ПВО. Да, россияне могут определить районы, но самая стартовая позиция может быть смещена каждый раз на километр или полтора. Эту позицию нужно найти. Им это уже не поможет", — пояснил военный эксперт.

Олег Жданов добавил, что россияне действительно вместе с ракетными ударами могут совершить масштабный авиационный налет на территорию Украины, однако этот план провалится.

"Насколько я понимаю, россияне хотят провести массированный ракетно-авиационный удар, где будут применены ракеты и под прикрытием препятствий они будут пытаться залететь большим количеством авиации, а это десятки истребителей и ударить по объектам, которые они хотят уничтожить. Это должны быть стационарные объекты, потому что по движущимся это невозможно. Но мы знаем, что залет российской авиации на нашу территорию — это билет в одну сторону. Все российские самолеты, которые залетали сюда в апреле-мае, были сбиты. В РФ войной руководят политики, а Герасимов будет идти до последнего российского военного", — пояснил Жданов.

Напомним, по данным США , Россия может прибегнуть к воздушному бою во время своего наступления, ведь ее сухопутные силы истощены. Поэтому Украине нужно усиливать ПВО.

Ранее Financial Times со ссылкой на западную разведку сообщило, что Россия готовит новое наступление на Украину и стягивает к границам боевую авиацию. Там считают, что РФ может сделать ставку именно на авианалеты.

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