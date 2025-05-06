Россия может готовить массированную атаку по Украине: Жданов назвал вероятные даты

Олег Жданов / © ТСН

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Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, что атака России по Украине может произойти 8 или 10 мая. Цель россиян — напугать украинцев.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Олег Жданов отметил, что оккупанты могут готовить массированную атаку по Украине.

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«Если 9 мая будет тишина, то, скорее всего, атака по Украине может произойти или 8 мая, или 10. 8 мая — чтобы напугать нас максимально, 10 мая — чтобы показать, что они продолжают активные боевые действия. Но я больше склоняюсь к мысли, что неспокойной может быть ночь на 9 мая. Путин может отомстить за то, что Украина не согласилась на его (кратковременное — Ред.) перемирие», — предполагает военный аналитик.

Полную версию интервью читайте по ссылке: 72 часа до вероятной опасности: эксперты предупредили о возможности мощных атак армии РФ