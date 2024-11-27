Россия может готовить наступление на Запорожье — вокруг строят фортификации: все, что известно о ситуации

Россия может готовить наступление на Запорожье. Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что на Запорожском направлении происходит накопление сил врага. На этой неделе россияне пытались прорвать там оборону.

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Что говорят военные и разведка

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин 12 ноября сообщил, что российская армия перемещает на передовые позиции на юге Запорожской области подготовлены штурмовые группы. По его словам, враг может планировать штурмы на юге региона.

ГУР МО докладывало, что в Запорожском направлении происходит накопление сил врага. Начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич сообщил, что несколько дней назад россияне пытались прорвать там оборону.

"Мы знали о намерениях противника, поэтому нанесли превентивные удары по наземным подразделениям противника, благодаря чему им не удалось достичь своей цели", — заявил Баргилевич.

В то же время, британское издание The Economist со ссылкой на источники в украинской разведке пишет, что возле города Запорожья тщательно строят фортификации на случай наступления российских войск.

"Украинская разведка считает, что Россия готовится к дерзкому наступлению на город Запорожье, в 30 км от фронта. Когда это произойдет, никто не знает”, — говорится в материале.

Представитель разведки предупреждает, что Россия может задействовать до 130 тысяч солдат.

Полковник Алексей Хильченко, командир 3-й бригады оперативного назначения НГУ "Спартан", недавно развернутой на Запорожье, отмечает, что Россия занята в другом месте. По его словам, россияне планировали отправить 20-30 тысяч военных для начального штурма, но половина из них была переброшена в российскую Курскую область.

Впрочем, военный с позывным "Лемберг", командир батальона 118-й бригады, обслуживающий юго-западные оборонные позиции Запорожской области, согласен с тем, что россияне планируют атаковать.

"Они еще не готовы ударить, но когда они будут готовы, первый удар будет самым тяжелым", — сказал военный.

Мнения экспертов

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко считает, что у России на юге нет достаточно сил, чтобы провести наступление на Запорожье. Но она может попробовать тактические атаки по некоторым направлениям.

“О Запорожском направлении. Враг готовит именно тактические штурмовые действия в районах нескольких населённых пунктов. Сил для наступления на Запорожье у врага нет”, — заверил Коваленко.

По его мнению, сейчас россияне из-за своих так называемых "военкоров" будут масштабировать собственные планы для того, чтобы распространять панику.

"Кураховское направление они рассматривают как часть возможных действий в Запорожской области. Именно Запорожье враг обстреливает с воздуха, к сожалению”, — говорит Коваленко.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, что не видит угрозы активного наступления на Запорожском направлении на сегодня.

“Речь идет о 20-30 тысячах военнослужащих, которые там накапливает Россия. Но часть этих сил российское командование было вынуждено отправить в Курскую операционную зону. Поэтому сегодня ожидать, что они там пойдут в столь большое наступление, я бы не стал. А вот то, что они могут активизировать боевые действия, это вполне возможно”, — считает Жданов.

Он соглашается, что цель россиян – сымитировать подготовку и убедить нас, что они начинают большое наступление на Запорожье, чтобы мы начали перебрасывать туда резервы.

“Запорожье включено в Конституцию РФ. И Путин не сбрасывает с повестки дня вопрос оккупации Запорожской области. Но я думаю, что первоочередными являются Донецкая и Луганская области. Почему? Потому что они скажут, что они выполнили часть задач, а именно освободили так называемые "ЛНР", "ДНР". А вот уже после этого сосредоточение усилий в Запорожском направлении может состояться”, — рассказал Жданов.

По его мнению, российская армия может приступить к атакам на Запорожском направлении, которые в перспективе могут перерасти в более серьезную попытку организовать операцию оперативного масштаба.

“Линии обороны строятся буквально за спиной наших войск, стоящих на линии боевого столкновения. Оборона простирается до областного центра, до Запорожья. Чем крепче мы ее сделаем, тем меньше шансов у россияне ее прорвать. Может произойти такая картина, как летом 2023 года, когда мы столкнулись с такой проблемой, как линия Суровикина. Там настолько была глубоко эшелонированная оборона, что мы фактически ее не смогли прорвать. До первой линии едва дошли. Так мы можем сделать то же самое”, – говорит Жданов.

В то же время враг усилил обстрелы Запорожья, терроризирует город "Шахедами", КАБами и ракетами. По словам Жданов, это психологическое давление на жителей.

"Я думаю, что это не столько связано, что они планируют масштабное наступление. Это связано с тем, что они усовершенствовали свои средства огневого поражения. По крайней мере, КАБы, которые теперь достают в Запорожье. Вот в чем проблема, на мой взгляд. А так террор – это для них норма. Террористические атаки, удары по гражданским объектам для создания общественного мнения, что нужно казаться, нужно капитулировать. Это у них такая тактика ведения боевых – тактика террора”, – рассказал военный эксперт.

Напомним, спикер Сил обороны юга рассказал, существует ли угроза наступления на Запорожье.

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