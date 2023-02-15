Россия может изменить тактику и устроить воздушное наступление: Жданов – о воздушных шарах и авиации

По оценкам эксперта, к началу марта оккупанты будут пытаться нарастить свои усилия если не на суше, то в воздухе с "шариками, световыми отражателями и остальными воздушными средствами".

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия в ближайшие недели может изменить тактику в войне и попытаться устроить воздушное наступление на Украину.

Об этом Жданов рассказал в интервью ТСН.ua.

"Россия пытается искать какие-то нестандартные методы. Я так понимаю, что в ближайшие недели мы можем увидеть смену тактики. Я имею в виду появление этих воздушных шаров с угловыми отражателями, появление дронов-разведчиков дальнего радиуса действия, которые заходят в глубь нашей территории. И пока что информация непроверенная, но есть данные, что РФ перекидывает авиацию ближе к границам с Украиной. И, возможно, они попытаются сделать воздушное наступление на Украину. Это бомбардировочная и штурмовая авиация может взять на себя инициативу в плане обеспечения огневого поражения наших войск", – рассказал военный эксперт.

В то же время, он обратил внимание на проблемы в России с пилотами военных самолетов. По оценкам Жданова, новые кадры, которые спешно подготовили там, не способны на боевое пилотирование.

"Насколько оно (воздушное наступление – ред.) у них будет успешным – к сожалению, мы можем только гадать на кофейной гуще. Но есть несколько признаков. Первое – у них с личным составом пилотов есть напряжение очень большое. Они летом делали досрочные выпуски летчиков из военных училищ. Даже с учетом того, что они их там с лета до сегодняшнего дня – полгода – пытались как-то тренировать, это как говорил Леонид Быков в известном фильме, "желторотики", взлет-посадка. Это не боевое пилотирование. Это не боевые бомбардировка или выполнение штурмовых действий", – объяснил эксперт.

Он не исключил, что российский Генштаб может применить и такую тактику. Жданов отметил, это свидетельствует о том, что "дела очень плохи" у РФ.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что в Украине на сегодняшний день хорошо работает система ПВО и коэффициент ее эффективности достигает более 80%.

Жданов также прокомментировал то, что президент РФ Владимир Путин снова прибег к угрозам ядерного оружия.

"Второе – это Путин снова схватился за ядерную дубину. Когда он хватается за ядерную дубину, это говорит о том, что дела очень плохи, очень все плохо. Они понимают, что они не могут ничего сделать. И сейчас у него остается несколько дней до его речи перед Федеральным собранием, а что говорить? Говорить нечего", – рассказал военный эксперт.

Он прогнозирует в ближайшую неделю обострение на фронте и предупредил, что к началу марта оккупанты будут пытаться нарастить свои усилия: "Если не на суше — потому что это не приносит видимых результатов, то, возможно, попробуют в воздухе с шариками, световыми отражателями и остальными воздушными средствами ".

Напомним, накануне издания Financial Times со ссылкой на западную разведку сообщило, что Россия готовит новое наступление на Украину и стягивает к границам боевую авиацию. Авторы статьи предполагают, что оккупанты хотят сделать ставку на авиацию из-за истощения своих сухопутных сил.

Однако глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в США не видят признаков наращивания Россией авиации. В то же время он отметил важность усиления украинского ПВО.

По данным источников в Белом доме, Россия может прибегнуть к воздушному бою во время своего наступления, ведь сухопутные силы истощены. Поэтому Украине нужно усиливать ПВО.

Что касается российских воздушных шаров, то их уже фиксировали в разных регионах Украины. В частности, 15 февраля два таких заметили в небе над Киевом и областью. В разведке объяснили, что задача этих шаров – собрать данные об украинской ПВО.

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