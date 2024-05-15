Россия может начать новое наступление в Сумской области: Жданов оценил опасность

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times сообщил, что Россия может начать новое наступление в Сумской области.

Сколько войск накопила российская армия у границы, когда враг может пойти в наступление и существует ли угроза Сумам, в комментарии сайта ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Сколько войск накопила Россия у границы

По последней информации от украинской разведки, Россия накопила у границы с Сумской областью 11,5 тысяч военнослужащих. По словам Олега Жданова, этого недостаточно для проведения военной операции.

“Буданов не сказал главного – какое количество Россия накопила на Сумском направлении. Из того, что мы знаем, по предварительной информации от нашего Главного управления разведки, там накоплено 11,5 тысяч военнослужащих российской армии. Этого недостаточно для проведения какой-либо военной операции. Поэтому, скорее всего, если там и будет какое-то движение, это будет выглядеть как разведка боем на небольшую глубину от нашей границы. Это если количество соответствует той, которую заявляла наша разведка. Потому что сначала говорили, что в Белородской области 30 тысяч российских военных, а сегодня говорят, что наступает 50. Вопрос — где взялись еще 20?" – говорит Олег Жданов.

Когда Россия может пойти в наступление

По мнению военного эксперта, вероятность наступления российской армии на Сумскую область существует. По его словам, все будет зависеть от того, какого успеха враг добьется на Харьковском направлении.

“Я бы на сегодняшний день сказал, что вероятность 50 на 50. Это будет зависеть от того, какого успеха они добьются на Харьковском направлении. Пока у них есть успех, им Сумская область не нужна. Мы не смогли провести стабилизационные мероприятия, и на сегодняшний день уже бои продолжаются в самом Волчанске. Есть угроза захвата города полностью. Если бы мы остановили и смогли наносить огненное поражение противнику возле Волчанска, то, я думаю, это могло бы ускорить принятие решения российским командованием относительно начала военной операции на Северском оперативном направлении, возле Сум”, — рассказал Олег Жданов.

Враг может начать наступление на трех направлениях

Военный эксперт считает, что нам нужно больше следить за восточным фронтом. Сегодня же все внимание приковано к Харьковщине.

“Цель и была растянуть наши резервы, мы прислали войска на Купянское оперативное направление. Теперь Россия может ударить или усилить свои усилия в любом оперативном направлении восточного фронта. Купянское направление – это наиболее вероятное. Там целая танковая армия стоит, мы позабыли уже об этом, в ожидании, когда можно будет двигаться вперед. И у нас есть Часов Яр и Очеретино. У нас три таких угрожающих направления, где Россия может приступить к наступательным действиям", — рассказал Олег Жданов.

Сумщина давно готовится к возможному российскому наступлению, фактически с 2022 года, говорит военный эксперт.

"И, насколько мне известно, там был совсем другой командующий на этом оперативном направлении. Он занимался этим (строением укреплений — ред.) достаточно серьезно. В Сумской области у нас оборонные позиции лучше, чем в Харьковской области", — рассказал Олег Жданов.

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