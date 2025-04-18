Россия может нанести мощный удар по Украине на Пасху: Жданов предупредил об опасности

Олег Жданов / © ТСН

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На Пасху, 20 апреля, российская армия может нанести массированный ракетный удар по Украине. Враг постоянно накапливает ракеты и готовит авиацию к применению.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, сделать прогноз — будет атака или нет невозможно. Впрочем, стоит быть готовыми, что до 15 стратегических бомбардировщиков врага готовы к атаке.

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«Они постоянно к этому готовятся. Накапливают ракеты и готовят авиацию к применению и применяют ее. Мы с вами не можем даже спрогнозировать, как пройдет ночь. Поднимется стратегическая авиация или не поднимется. Мы ориентировочно можем сказать, но гарантировать, что этого не будет, к сожалению, мы не можем. Как сегодня ночью — и в касетном исполнении ракеты „Искандер“ летели, и „Шахеды“ летели до самого утра», — говорит Олег Жданов.

Будет ли обстрел на Пасху в Украине

Политическое руководство России, по его словам, взяло курс на геноцид гражданского населения Украины. Они хотят сформировать общественное мнение по принципу «мир — в обмен на территории», говорит эксперт.

«Мы не знаем степень безумия Путина. Нам просто нужно быть готовым, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, не посещать места большого скопления людей. А если идешь куда-то, нужно смотреть по сторонам, просто оценивать, куда можно спрятаться», — призывает Олег Жданов.

По его мнению, российская армия сегодня имеет в строю около полутора десятков стратегических бомбардировщиков Ту-95, готовых к атаке.

«Ту-160 не применяются, они только пугают нас этими самолетами. И где-то бригада у них Ту-22М3. Но с Ту-22 проблематично, потому что там нужно готовить ракеты с редким топливом. Их нужно заправлять и готовить к запуску. Здесь мы, к слову, можем прогнозировать. Как только наша разведка говорит, что заправляют и готовят ракеты, мы понимаем, что будет удар. А вот ракеты Х-101, Х-55, Х-555 не надо заправлять или готовить, подвесил и можно применять. До 10-15 самолетов у них может быть в готовности к применению», — считает Олег Жданов.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский заявил, что есть данные от спецслужб и разведки о возможных новых ударах России. Сейчас и накануне Пасхи, и после нее По словам Олега Жданова, не стоит надеяться на то, что российская армия, как в прошлом году, минует атаку на Пасху.

«У нас сейчас добавился фактор противостояния башен Кремля. Эти удары по Сумам, Кривому Рогу, Днепру — там есть политическая составляющая. Они проходят сразу, как только представитель одной политической силы Дмитриев встретится с Виткоффом — американским представителем, сразу в течение 24 часов происходит ракетный удар. Я думаю, что партия войны Патрушев, Шойгу, Лавров, они показывают, что их нельзя сбрасывать со счетов, и что они могут диктовать свои условия. Так что в предыдущие годы они отличаются, ситуация была совсем другая», — говорит эксперт.

Тогда, по его мнению, Путин контролировал ситуацию в Россию и «руководил процессом».

«Сегодня я бы сказал, что Путин не управляет процессом. Потому что одна сила может совершить какой-либо акт без учета мнения другой или наоборот. Для демонстрации того, что есть альтернативные взгляды на ход военной операции в Украине», — говорит Олег Жданов.

Сколько ракет Россия может выпустить по Украине

В то же время, судя по последним ударам по Украине, российская армия может поднять максимум по две ракеты на самолет — не больше, отметил эксперт. То есть, до 30 ракет, вероятно, враг может поднять в воздух во время удара.

«Потому что самолеты уже стары, и моточасовой ресурс они производят очень быстро. Я уже не помню, когда они брали на борт восемь ракет, хотя там десять штатов на загрузку. Восемь ракет в последний раз они поднимали в воздух, еще зимой 2022-2023 годов. Так что максимум две ракеты», — объяснил Олег Жданов.

Раньше мы писали о том, как изменится война к 9 мая: эксперт назвал ключевые сценарии.