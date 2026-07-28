Россия может нанести мощный удар по Украине в ближайшее время: Жданов назвал дату и предупредил об опасности

Олег Жданов / © ТСН

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Россия уже могла накопить достаточное количество ракет для нового массированного удара по Украине. Вероятнее всего, армия РФ может прибегнуть к масштабной атаке уже в ближайшее время, в том числе сегодня ночью, а ее проведение может быть связано с важными политическими событиями.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Когда Россия может нанести массированный удар

По мнению эксперта, вероятной датой нового массированного обстрела является ночь на 29 июля.

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«Я думаю, вероятная дата массированного обстрела — это следующая ночь или 29 июля. Надо учитывать разницу во времени. Будет встреча Зеленского и Трампа. Обычно под такие политические события Российская Федерация всегда делает такие массированные удары», — говорит Олег Жданов.

По словам военного эксперта, российская армия уже готова к проведению масштабной атаки, а количество выпущенных ракет может быть сопоставимо с предыдущими массированными ударами.

«Если говорить о массированном ударе, то я думаю, что они готовы. И количество ракет может достигать и 40, как это было в предыдущие удары. Тем более что они периодически по 10 ракет отправляют по столице Украины. И по одной-две ракеты — по Одессе, Днепру, Кривому Рогу, Запорожью, Харькову», — отмечает Олег Жданов.

Он считает, что возможный новый удар будет иметь прежде всего политический подтекст.

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«Политические события как раз развиваются под то, чтобы Россия показала свои зубы и еще раз доказала тому же Дональду Трампу, что у них на фронте все хорошо и они побеждают. И что не нужно слушать Зеленского, а нужно смотреть на их огромные успехи», — объясняет эксперт.

Сколько ракет накопила Россия

Жданов также оценил нынешние запасы высокоточного российского вооружения. По его словам, ежемесячно РФ продолжает наращивать арсенал, производя десятки новых ракет.

«По ракетам „Искандер“ они 60 ракет в месяц производят. А если брать последнюю разведывательную информацию, то до 600 ракет разных типов у россиян есть в неприкосновенном запасе. Против нас, я думаю, они даже в этот неприкосновенный запас залезут. Только чтобы нас как можно сильнее придавить», — говорит Олег Жданов.

В то же время, эксперт обратил внимание на фактор, который может повлиять на масштабы будущих атак. Речь идет о регулярных ударах украинских беспилотников по российскому аэродрому Энгельс, где базируется стратегическая авиация.

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«Не забудьте, что „Энгельс“ уже второй раз подряд — самолеты оттуда не поднимаются, потому что буквально за сутки до вылета мы наносим удар дронами. Сам факт атаки базы может влиять на то, что они не рискуют поднимать стратегическую авиацию для участия в обстрелах нашей территории», — подытожил Олег Жданов.

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