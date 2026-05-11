Россия может нанести мощный удар после "тишины": Жданов предупредил об опасности и назвал цели

Режим тишины с 9 по 11 мая, предложенный Россией, сегодня завершается. В то же время, на фронте в течение этих дней продолжались активные боевые действия, а РФ могла использовать паузу для перегруппировки войск и накопления ресурсов для новых атак.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, соблюдала ли Россия режим тишины, почему это было выгодно главе РФ Владимиру Путину и когда оккупанты могут нанести новый массированный удар по Украине.

Соблюдала ли РФ режим тишины

По словам Жданова, говорить о полноценном перемирии нельзя, ведь на фронте сохранялась высокая интенсивность боев.

«Это нельзя сказать. Это частичное, временное прекращение огня, если говорить на военном языке. Потому что на фронте интенсивность боевых действий была достаточно высокой. 140-150 боестолкновений в сутки — это очень много. Это примерно средний уровень эскалации по линии фронта. Никто не снижал до 100-110 боестолкновений», — отмечает военный эксперт.

По его словам, Россия продолжала наступательные действия.

Почему Россия получила больше преимуществ от «перемирия»

По мнению Олега Жданова, Россия получила от этой паузы больше преимуществ, чем Украина.

«Я думаю, что мы проиграли в политическом и военном смысле этот шаг. Почему? Потому что, во-первых, нас обманули. Обмена пленными не произошло. И там президент говорил, что вроде бы списки подали. Но списки мы подаем постоянно. А обмены случаются не так уж часто», — сказал он.

Эксперт также говорит, что Кремль использовал этот период для политических целей.

«С политической точки зрения Путин провел парад. Он сказал, что не будет атаки на парад, и действительно ее не было. Путин перегруппировал войска, показал, что он способен договариваться. А сегодня у него еще три дня временного прекращения огня», — объяснил Олег Жданов.

Россия накопила силы для массированного удара по Украине

По его словам, Россия накапливает силы и ресурсы для возможных новых атак.

«У него плюс 600 „Шахедов“, до 200 штук в сутки они могут производить. Плюс ракеты с десяток или полтора, за месяц они около 100 ракет выпускают разные типы. А через три дня они с десяток ракет еще накапливают», — объяснил военный эксперт.

Жданов предупредил, что российские войска могут нанести удар в любой момент, в том числе по Киеву.

«В любой момент могут нанести удар, они сами нам указывают, что они готовы. А это значит, что в любой момент они могут нанести удар», — подчеркнул он.

Россия может пойти в наступление

Кроме того, по словам Олега Жданова, РФ может в ближайшие недели активизировать наступательные действия.

«Мы сейчас получаем информацию, что в Запорожской области враг накапливает тяжелую технику и личный состав. Мы дали возможность им перегруппироваться. Они действительно готовы и к массированному удару, и я думаю, что в ближайшие недели мы можем ожидать попытку российских войск начать наступательную операцию, особенно либо на Покровском, либо на Гуляйпольском оперативном направлении», — считает Жданов.

Когда РФ может нанести массированный удар

Он также пояснил, что массированные обстрелы могут быть связаны именно с подготовкой наступления.

«Я думаю, что массированные обстрелы теперь будут привязаны к наступательной операции. Когда будет принято решение начинать наступление, нужно будет нанести массированный удар для того, чтобы подавить или хотя бы попытаться разбалансировать нашу систему управления», — предположил военный эксперт.

По словам Жданова, российские войска постоянно ведут разведку и могут атаковать украинские города, где будут выявлены накопления ресурсов для обеспечения фронта.

«По всей вероятности, они могут нанести по тем городам, где они разведают наличие каких-то материально-технических средств», — считает военный эксперт.

