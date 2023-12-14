Россия может нанести повторный ракетный удар по Киеву: Жданов назвал дату

Российская армия может нанести повторный ракетный удар по Киеву сегодня, 14 декабря. Ведь для президента РФ Владимира Путина – это "сакральная дата". У диктатора проходит прессконференция, где он проводит "прямую линию с народом".

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

“Потом Рождество – 25 декабря, Новый год. Так что атаки вполне вероятны. К сожалению, мы не можем с вами прогнозировать какие задачи ставятся в РФ. Если это давление на общество, на военно-политическое руководство страны с целью принуждения нас к переговорному процессу, капитуляции, то это одно. Да, здесь привязка к таким вот датам, чтобы испортить нам праздники, по всей вероятности”, — рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

По словам Олега Жданова, вероятность еще одного российского удара баллистическими ракетами из комплекса С-400, которые враг, вероятно, применил 13 декабря, зависит не от запаса ракет, а от возможности комплексов.

“Мы очень много выбили комплексов С-400. Они уже снимают их с дальних границ, с севера, дальнего восхода и тянут сюда. Им нужно выбирать. Или тащить в Брянскую область для, допустим, Киева и близлежащих областей. Или тянуть на линию фронта для того, чтобы закрывать дыры, там уже есть проблема. С ракетами, к сожалению, следует констатировать факт, что проблем у них нет. Как по запасам, так и по возможностям по производству”, — рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

Ракетный удар по Киеву 13 декабря: что известно

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по Киеву в ночь на 13 декабря. Около трех часов враг выпустил, по предварительной информации, десять баллистических ракет С-400, которые не применял по столице почти год.

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