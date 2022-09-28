Россия может нанести ядерный удар по Львову или Карпатам — военный эксперт

Но США уже предостерегли РФ относительно применения ядерного оружия, дав понять, что берут Украину под свой "ядерный зонтик" и могут нанести ответный удар по ядерным объектам и объектам военной инфраструктуры РФ, если Россия пойдет на такой шаг.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии ТСН.ua.

"В Российской Федерации существует, скажем так, определенная программа по нанесению удара на опережение. Первый удар – это имитация, то есть сигнал о возможности применения ядерного удара. Это удар над территорией малозаселенных районов, это может быть море, если условно экстраполировать на Украину, то это – Карпаты", — говорит эксперт.

Он отмечает, что если после этого страна не отвечает на дипломатическое давление со стороны РФ, то второй удар может быть нанесен непосредственно по инфраструктурным объектам.

"Прежде всего, это касается железнодорожного транспорта. Поэтому Россия этим и пугает. Потому что задача ракетных ударов по инфраструктуре "Укрзализныци" в момент замедления военно-технической помощи со стороны стран Запада, вы помните, они целились по Львовской области в свое время, пытаясь парализовать военную помощь ВСУ. Оно не дало того эффекта, на который они рассчитывали. Здесь рассматривают вариант, здесь намек на то, что тактический ядерный удар может быть нанесен по инфраструктуре, в первую очередь по железной дороге", — сказал Снегирев.

По его словам, в России есть до 5 тысяч тактических ядерных зарядов, на боевом дежурстве – 2,5 тысячи.

"То есть количества достаточно. Но возможность нанесения (ударов – Ред)… Давайте говорить об этом шантаже, а это был реальный шантаж, ответ РФ на заявления американской стороны, в частности президента США о том, что он неоднократно давал понять президенту Путину, что даже разговоры о применении ядерного оружия они изменят характер этой войны. Американский президент дал четко понять, что США берут Украину под свой ядерный "зонтик"", — сказал эксперт.

Он добавил, что после откровенного шантажа Путина Соединенные Штаты подняли самолеты, следящие за ядерными объектами Российской Федерации.

"Прозвучало четкое заявление о возможности нанесения ответного удара по ядерным объектам и объектам военной инфраструктуры Российской Федерации в случае использования ядерного оружия", — сказал Снегирев.

Напомним, ранее президент США Джо Байден предупредил Путина о том, что применение оружия массового поражения в Украине будет иметь для России серьезные последствия и призвал не делать этого.

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