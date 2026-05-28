Россия может напасть из Беларуси на страны НАТО: эксперт указал на планы Путина и Лукашенко

РФ может напасть на страны НАТО

В последнее время в военных кругах активно обсуждают возможность использования территории Беларуси для новых воздушных атак и давления на Украину.

Сможет ли глава Кремля заставить Александра Лукашенко пойти на такой шаг — рассказал военнослужащий, соучредитель «Центра поддержки аэроразведки» Игорь Луценко в комментарии ТСН.ua.

Способна ли Россия принудить Лукашенко к нападению

По словам Игоря Луценко, пока нет стопроцентных оснований утверждать, что российскому диктатору удастся дожать белорусский режим до непосредственного участия в новых агрессивных действиях. Эксперт считает, что такой сценарий развития событий в отношении Украины сейчас не является самым очевидным с чисто военно-технического и политического взглядов. По мнению военнослужащего, у Москвы и Минска есть значительно более легкая и незащищенная цель для воздушного террора.

«Сможет ли Путин принудить Лукашенко к такому шагу, пока неизвестно», — говорит Игорь Луценко, соучредитель «Центра поддержки аэроразведки».

Эксперт говорит, что начать, например, с территории Беларуси терроризировать дронами территорию Балтийских стран россиянам гораздо легче с военно-технической и, возможно, даже политической точки зрения.

Почему страны Балтии являются соблазнительной целью для Путина

Главный фактор, который делает европейское направление более привлекательным для кремлевского командования — это текущее состояние оборонного сектора тамошних государств. В отличие от Украины, которая уже несколько лет успешно отражает массированные атаки БПЛА и имеет разветвленную систему противовоздушной обороны и мобильных огневых групп, страны Балтии только начинают масштабные реформы.

«Сейчас Балтийские страны имеют на порядок меньше возможностей, чтобы нанести ответные удары из-за того, что их Вооруженные силы на сегодня не являются к этому готовыми. Я очень надеюсь, что Вооруженные силы Балтийских стран к этому готовятся, реформируются, перевооружаются. И что в ближайшие полгода все-таки вся ситуация там кардинально поменяется. И тогда это окно возможности для Беларуси с Россией закроется», — говорит Игорь Луценко.

Пока это оборонное окно остается открытым, риски провокаций на границах НАТО являются критическими. Военный отмечает, что в нынешних условиях европейские соседи просто не имеют чем защищаться от специфических подразделений врага.

«А сейчас ситуация такова, что заходи просто в Балтийские страны подразделением „Рубикон“, и никто его никаким образом не остановит, потому что для этого просто нет средств. Конечно, если только не импортировать их из Украины. Поэтому я думаю, что это еще один фактор, почему Балтийская авантюра более соблазнительно выглядит для Путина, и это может быть аргументом о том, что дроновых атак по Украине со стороны Беларуси не будет. Если Путин с Лукашенко что-то будут затевать, то я бы сказал, что скорее это будет в сторону Балтии», — считает он.

