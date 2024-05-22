Россия может оплатить оружие для Украины: как это возможно и что об этом известно

Россия косвенно, но сама может оплатить оружие для Украины. Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. Деньги могут поступить уже в этом году.

Об этом говорится в материале корреспондентки "Радио Свобода" в Брюсселе Зоряне Степаненко специально для ТСН.

Проценты средств РФ пойдут на оружие для Украины

Около 270 миллиардов евро российского Центробанка Запад заморозил еще в начале полномасштабной агрессии РФ против Украины. Это была одна из форм ответа на вторжение. Сначала деньги планировали потратить на восстановление Украины, если Россия откажется оплачивать ее добровольно. Однако путей реализации такой идеи - не нашли.

В Евросоюзе в частности, где хранится две трети обездвиженных средств, опасаются юридических, экономических и репутационных рисков. Вместо этого здесь решили направить Украине проценты, которые генерируют активы даже в парализованном состоянии. Это можно сравнить с процентами, которые приносит депозит в банке. И доходы, которые накапливаются, начиная с середины февраля 2024 года передают Украине. Последний шаг к этому сегодня сделал Совет ЕС. Сумма этих доходов достигает трех миллиардов евро в год.

Девяносто процентов от нее потратят на наиболее насущную потребность - оружие. Восстановление, согласились в ЕС, подождет, поэтому на эту статью расходов пойдет десять процентов. Военную помощь будут финансировать через Европейский фонд мира - инструмент ЕС, из которого странам-членам возмещают расходы на оружие для Украины.

"Это был длительный рабочий процесс, которым занималась Бельгия. Наконец он завершился. Это должно позволить Украине получить значительное финансирование. Мы говорим о трех миллиардах евро или больше, которые до июля должны быть доступны Украине, которая в этом очень нуждается", - пояснила Аджа Лябиб, министр иностранных дел Бельгии.

Аджа Лебиб

Что будет с замороженными деньгами РФ

В то же время "тело" активов пока остается неприкосновенным - сторонники его конфискации не смогли заручиться поддержкой ведущих банков, и эти переговоры давно застопорились. Издание The Guardian рассказало об одной из идей, которая сейчас циркулирует в "Группе Семи" - предоставить Украине кредит на сумму в тридцать миллиардов евро. Проценты по нему предлагается покрывать доходами от активов, а сами активы - использовать в качестве залога для получения кредита. План продвигают, как говорится в публикации, Великобритания и США.

Впрочем, его критики утверждают: если активы использовать в качестве залога, - это то же самое, что ими завладеть. Президент Европейского Центрального Банка, в частности, отмечает, что следует быть крайне осторожными, распоряжаясь российскими суверенными средствами. И приравнивает этот шаг с нарушением международного правопорядка, который Запад наоборот стремится защищать и пытается принудить к этому Россию.

Материал о кредите для Украины

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