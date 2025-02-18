Россия может планировать показательный обстрел Украины: названы причины, мощность и вероятные цели

По мнению военного аналитика, на подступах к Киеву вероятная атака может быть отбита, а безопасность других городов — под вопросом.

Россия не отказалась от обстрелов Украины накануне первого этапа начавшихся сегодня в Саудовской Аравии переговоров — в ночь на 18 февраля враг запустил по нашей стране 176 ударных БПЛА и дронов-имитаторов.

После переговорного трека представителей России и США, в Украине звучала воздушная тревога, причиной которой, по данным Воздушных сил, была угроза баллистических ракет. Во второй половине дня силы обороны сообщили о появлении скоростных целей со стороны России на Сумщине и в Запорожской области.

Что сейчас демонстрирует Россия своими ударами, как могут измениться обстрелы во время переговоров и что может стать целями путинских ракет — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение военный эксперт Роман Свитан.

"Россия производит более сотни БПЛА ежесуточно. Поэтому дроны враг будет использовать каждый день, независимо от переговорных треков. С помощью БПЛА Россия выполняет задачи постоянного боевого давления. Оно, это задание, не связана с переговорами", — считает Роман Свитан.

И добавляет: "А вот когда возникнет вопрос давления на украинские власти, тогда могут полететь баллистические и крылатые ракеты, создавая террористическую угрозу".

Продолжая свою мысль, Свитан говорит: "Когда с террористом идешь на контакт, он выдвигает свои требования, начинает убивать заложников. Поэтому сейчас все будет зависеть от отношений между Трампом и Путиным — к чему они придут, о чем договорятся. И придут ли вообще к чему-нибудь".

Военный эксперт не исключает, что дальше может оказываться давление на Украину.

"Механизм давления на Украину со стороны России прост — запускать ракеты. Этот механизм неоднократно использовался Путиным во время переговорных площадок. Первой такой показательной платформой были переговоры по зерновому соглашению в 2022 году. Как только в Стамбуле началось зерновое соглашение, Путин выдвинул требования, а потом пошли ракеты по Винице. Тогда люди были лишены жизней", — говорит Свитан.

По мнению Свитана, нынешние обстрелы Украины не давление на переговоры, а иная боевая работа оккупантов.

"Продолжаются боевые действия, у врага продолжается производство "Шахедов", это все используется в рамках общей боевой задачи. "Шахеды" направляются на нашу инфраструктуру. Пока идет война, это будет продолжаться", — уверен он.

По мнению аналитика, давление ракетами во время переговоров может произойти с помощью нескольких десятков таких воздушных целей.

"Целями такой атаки могут быть ключевые объекты — распределительное оборудование электростанций, атомных станций, железнодорожные узлы, мосты. Это может быть показательный удар 30-40 ракетами. Но от переговоров количество БПЛА не будет зависеть. Во время переговоров может быть использовано ракетное вооружение", — говорит Свитан.

По его словам, не обязательно целью будет Киев — столица защищена от ракет лучше других городов.

"Проблемы есть от "Шахедов" из-за того, что их много. Удары могут быть по любым знаковым объектам критической инфраструктуры. К примеру, в том числе большие емкости с топливом, которые могут долго палаты", — предполагает эксперт.

По словам Свитана, такая ракетная атака во время переговоров возможна в том случае, если президент Украины не согласится с условиями России. К примеру, отдать юридически Донбасс и Крым.

Ранее сообщалось о том, что эксперт предупредил о ракетной опасности для многоэтажек.

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