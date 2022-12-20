Россия может попытаться захватить Ровенскую АЭС во время нового наступления – экс-замглавы СБУ

Кроме того, оккупанты могут попытаться перерезать логистические пути с Запада.

Во время нового великого наступления России на Украину одним из приоритетных направлений для врага может быть Ровенская АЭС. Шантажем атак по ней Москва попытается посадить Киев за стол переговоров.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы Виктор Ягун.

"Я думаю, что одно из приоритетных направлений – это Ровенская атомная (электростанция). Потому что для врага критично посадить Украину за стол переговоров. Посадить Украину за стол переговоров можно только шантажом уничтожения ее инфраструктуры, в частности энергетики", – рассказал генерал-майор.

Кроме того, оккупанты могут попытаться перерезать пути логистики с Запада.

"Поэтому я думаю, что, скорее всего, они будут пытаться перерезать некоторые логистические пути поставок с Запада, и в частности, захватить Ровенскую атомную. Она находится не так далеко от границы. И они могут направить этот свой удар в том направлении", — добавил Ягун.

В то же время он предупредил захватчиков, что их уже там ждут.

"Нужно учитывать, что не только они это понимают, мы тоже это понимаем. Думаю, для них будет неожиданностью, что их там ждут", — заметил экс-замглавы СБУ.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что РФ накапливает войска и оружие для нового наступления в январе или весной. Что касается возможных направлений, то вторжение может быть либо на востоке, либо с юга, либо из Беларуси.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, оккупанты могут попытаться прорвать границу Украины на Ровенском, Волынском, Житомирском направлениях. Цель врага – оттащить часть украинских войск к северу от других направлений.

Комментируя угрозу нового наступления, советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что одна военная операция ВСУ может изменить соответствующие планы командования армии РФ.

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