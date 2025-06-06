Россия может повторить массированный ракетный удар: Жданов предупредил об опасности

Олег Жданов / © ТСН.ua

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Россия нанесла очередной массированный удар в ночь на 6 июня. Была и баллистика, и крылатые ракеты, и большое количество ударных БПЛА и дронов-имитаторов. Всего оккупанты запустили по Украине 407 дронов и 44 ракеты.

Чем была особенно эта атака, куда целилась российская армия и когда может повторить массированный удар — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Чем особая атака

По его словам, особенностью этой атаки было то, что у нее была очень широкая география.

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«Давно не было такой атаки, когда и ракеты, и „Шахеды“, и даже большая их часть полетела на центральные и западные регионы нашей страны. А в конце концов, она не отличается от какой-либо атаки», — рассказал Олег Жданов.

Он говорит, что не называл бы ее «большой местью» со стороны Российской Федерации, которую ждали на этой неделе.

«Это очередной массированный ракетно-шахедный удар по нашей стране. Единственное, что он был ориентирован на западные регионы нашей страны, чего давно не было. Кстати, даже российские Z-военкоры сейчас жалуются, что это какая-то пародия на ответный удар после нашей атаки на аэродром. Они проклинают свое руководство, что недостаточно жестко Россия ответила. Лучше не отвечала бы, некоторые пишут», — говорит Олег Жданов.

Россия может повторить ракетный удар

По его мнению, это максимум, на который сегодня способна Россия. В то же время, по его словам, РФ может повторить атаку в ближайшие дни.

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«Рано или поздно мы ожидали такой удар. Уже прошло больше месяца. Россия в последние полгода обычно раз в месяц проводит такие ракетно-шахедные массированные удары. Иногда пытаясь повторить их через один-два дня, как это было на 9 мая. Но это на сегодняшний день максимум. И я думаю, что наш удар по аэродромам он все же очень сильно подкорректировал этот массированный удар. Они его готовили, но обстоятельства заставили их бить так, как они бьют. По всей вероятности, может быть повтор», — говорит Олег Жданов.

В то же время следующая атака вряд ли будет мощнее, чем сегодня, уверяет эксперт — у РФ проблемы с носителями.

«Обстоятельства ухудшаются для РФ. Все же „Энгельс“ — это основная база. А сегодня там пожар, и там придется вести топливо из других мест. Или вести ракеты на другие аэродромы, там снаряжать. С самолетами в РФ возникает проблема. Остается только баллистика. И видите, они даже выдвинули носители „Калибров“, чего тоже давно не было, и в таком количестве пустили их по нашей стране. Так что я не исключаю, что может быть повтор через один-два, может трое суток. Но вряд ли он будет мощнее, чем сегодняшний удар», — говорит Олег Жданов.

Куда целилась российская армия

По словам Олега Жданова, российские “Шахеды” и ракеты, вероятно, летели на тепловые электростанции. В то же время, повреждение метрополитена, по его мнению, это случайность.

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«Они пытались, скорее всего, сделать нам блекаут. Плюс в западных регионах есть попадание предприятия. Это приоритетные цели, если они разведывают у нас какие-то предприятия, связанные с оборонкой, или просто промзоны, на которых они считают, что там что-то есть. Они наносят туда удары. Так и вышло в западных областях. А в Киеве они пытались поразить электростанцию. Судя по траектории, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 были под угрозой ударов со стороны “Шахедов, — говорит Олег Жданов.

Кроме того, РФ пыталась поразить позиции наших систем ПВО.

Есть ли чем отбивать атаки РФ

Украина недавно получила от Германии ракеты для комплексов Iris-T и Patriot, отметил Олег Жданов. По его словам, у нас есть проблемы с тактическим звеном систем ПВО.

«Потому что россияне меняют тактику, они поднимают „Шахеды“ на высоту 3 километра, а это значит, что часть огневых групп, оснащенных обычными пулеметами ДШК или пулеметами Browning, они не достают. Два километра выше они не достают до Шахедов. А это уменьшает количество огневых групп, которые могут наносить поражение. Нам нужно опять же решать проблему модернизации и усиления вооружения, которое есть в этих мобильных группах. Это постоянный процесс усовершенствования вооружения. Мы придумываем средства поражения, они придумывают средства нападения», — говорит эксперт.

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По его словам, враг совершенствует свои системы воздушного нападения и нам, соответственно, нужно реагировать.

«Обратите внимание на предпоследний налет, когда удар баллистическими ракетами по Киеву, тогда сказали, что так мало удалось сбить, потому что россияне уже применяют радиоэлектронные пастки на ракетах. Она отстреливает эти пастки и комплекс не видит ракеты, она попадает в цель. А сегодня обратите внимание на видео из Луцка — уже крылатые ракеты отстреливают тепловые пастки, как на самолетах, для того, чтобы противодействовать средствам противовоздушной обороны», — говорит Олег Жданов.

Ранее мы писали о том, что в Киеве во время ликвидации последствий атаки российских дронов погибли три спасателя. Трагедия произошла в Соломенском районе столицы.