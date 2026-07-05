Россия может повторить массированный удар: Жданов предупредил об особой опасности

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

После очередной массированной комбинированной атаки Россия сохраняет техническую возможность повторить подобный удар в ближайшее время. Кроме того, армия РФ могла изменить тактику применения ударных беспилотников и сделать ставку на производство реактивных дронов.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в комментарии ТСН.ua.

Россия может повторить массированный удар

По словам Жданова, у российской армии сейчас достаточно ресурсов, чтобы повторить атаку аналогичного масштаба. Эксперт предполагает, что после применения около 500 ударных беспилотников в России остался по меньшей мере такой же резерв.

Реклама

«Если было использовано около 500 „Шахедов“, то, думаю, минимум столько же у них еще есть в запасе”, — говорит он.

Что касается ракетного вооружения, то, по оценке Жданова, признаков истощения запасов тоже нет. Он обратил внимание, что в последнюю атаку Россия использовала лишь часть стратегической авиации.

«Из того, что сообщалось о готовности стратегической авиации, они задействовали чуть больше половины бомбардировщиков. Поэтому техническая возможность повторить удар у них есть. Сделают ли они это — сказать может только наша разведка», — отметил эксперт.

Россия изменила тактику запуска дронов

Жданов также обратил внимание на изменение тактики применения ударных беспилотников в последнюю ночную атаку.

Реклама

По его словам, на этот раз оккупанты не запускали большие группы «Шахедов», как делали ранее. Вместо этого дроны стартовали небольшими партиями практически всю ночь.

«Они не летели большими группами по 20–30 единиц, как было раньше. Дроны следовали один за другим, стадом», — объясняет Олег Жданов.

По мнению военного эксперта, такая тактика может свидетельствовать об использовании новой системы управления с использованием модемов связи, позволяющей операторам поддерживать контроль над беспилотниками.

Кроме того, по его словам, это дало возможность дронам обходить Киев по разным направлениям и почти одновременно выходить на цели, что существенно усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

Реклама

Россия могла сделать ставку на реактивные «Шахеды»

Жданов не исключает, что русское командование могло временно переориентировать создание на реактивные ударные беспилотники.

«Они прекрасно понимают, что сейчас у нас есть пробел в борьбе именно с реактивными беспилотниками. Поэтому вполне могли опрокинуть основные производственные мощности именно на них», — считает эксперт.

В то же время, он отметил, что это не означает отказ от обычных «Шахедов». По словам Жданова, Россия продолжает производить и накапливать такие дроны, поэтому во время последующих атак оккупанты могут снова прибегнуть к их массовому применению.

Новости партнеров