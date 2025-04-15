Россия может повторить наступление 2022 года из Беларуси: враг готовится к масштабным учениям

Война в Украине / © ТСН

Реклама

Российская армия начала наступление на Сумскую и Харьковскую область. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Кроме того, по его словам, Россия может повторить наступление из Белоруссии. Осенью там начнутся учения «Запад» — после аналогичных врагов начало полномасштабное наступление в 2022 году.

Какая ситуация на фронте, когда и где Россия может начать большое наступление — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

Наступление на Сумщину и Харьковщину

Российская и украинская армия сегодня формируют новую линию фронта, объясняет Роман Свитан. Речь идет о так называемом северном фронте.

Реклама

«У нас одиннадцатый год война идет, а до сих пор есть предел, где не проходят боевые действия. Это северная граница. Граница между Украиной и Россией, между тремя украинскими и тремя российскими областями. Нашей Черниговской, Сумской и Харьковской и российскими Брянской, Курской и Белгородской. Эта граница должна стать линией фронта, и она станет линией боевого столкновения», — объясняет эксперт.

Там ведутся операции с одной и с другой стороны.

«Там, где нам удобно, мы наступаем и занимаем самые лучшие для обороны позиции. Так же россияне. Но это не широкомасштабные наступательные оперативные деяния. Потому что их нечем ни одной армии. Ни у нас на это нет сил, средств, ни у россиян. На создание оперативных прорывов, определенных оперативно-стратегических направлений сил нет и в ближайшее время не будет. Поэтому можно говорить о создании этой новой линии фронта», — говорит Роман Свитан.

По его словам, украинская армия, равно как и российская, проводит наступательные операции. Встречные наступательные бои тактического уровня.

«Там оперативного даже не светит никак. Потому выходим из реалий. Говорить можно о том, что наступление идет обеим силам, а реально, конечно, продвижения нет и не будет, потому что нечем продвигаться», — объясняет эксперт.

Наступление России из Беларуси

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление 2022 может повториться. Осенью на территории Беларуси Россия начнет масштабные учения «Запад-2025». Они могут служить прикрытием для создания новой ударной группировки.

Роман Свитан объясняет, что осенью в Беларуси действительно планируется проведение учений, однако они планируются каждый год.

«Это нужно четко понимать. Это не то, что сегодня все там начали готовиться. Нет. После того, как образовалось так называемое единое союзное государство — Беларусь и Россия, они ежегодно проводят эти учения. В каком объеме? Вот одна из учений в 2021 году переросла в наступательную операцию 2022 года. Это были такие же учения», — говорит эксперт.

Однако в 2022 году мы совершенно не были готовы к наступлению, особенно со стороны Беларуси, отметил Роман Свитан. Сегодня же на границе отстроены серьезные фортификации — фактически линию фронта.

«Она укомплектована десятками тысяч развернутых военнослужащих, а это около 1000 км. Там построена такая же, как практически на Донбассе в свое время линия фортификаций с нашей стороны и на границе с Беларусью», — говорит Роман Свитан.

Поэтому зайти в Украину и «пройтись, как на параде», как российская армия это сделала в 2022 году, уже не получится, уверяет эксперт.

«Даже если они захотят куда-то там начать ломиться, максимум, что у них получится, как запад на Харьковщину. Они в лесах повисли в Волчанске и уже год почти там висят, никуда не двигаются. Поэтому с точки зрения теоретической возможности, разумеется, наступление возможно. Но с точки зрения практических действий это просто из области фантастики», — считает Роман Свитан.

Кроме того, по его словам, если произойдет наступление с территории Беларуси, Беларусь сразу же получит ответ.

«Что произойдет в первый же день вторжения со стороны Беларуси? Как свет в бане будет выключена вся белорусская экономика нашими далекими средствами. Ракетами, беспилотниками, РСЗО, артиллерией — там просто разнесут в ноль эту Беларусь. Мы получаем страны Балтии, у нас есть эти механизмы. И Лукашенко просто ляжет костями, понимая, что будет такой удар по экономике Беларуси, военным объектам. А практически вся белорусская экономика связана с военными объектами. Лукашенко не даст Путину еще раз сделать такую затею, как это было в 2022 году», — считает Роман Свитан.

Ранее мы писали о том, что российская армия продолжает продвигаться в Курской области. В Институте изучения войны рассказали детали.