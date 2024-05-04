Россия может применить ядерное оружие в войне: нужно ли этого бояться — Жорин

Последствия для РФ после применения ядерного оружия могут быть гораздо больше, чем влияние от него на украинцев.

Российская армия может применить тактическое ядерное оружие в нынешней войне, но последствия ее применения не нужно преувеличивать.

Такое мнение высказал в эфире проекта "Ночной дозор" заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" майор Максим Жорин.

"Это не будет Хиросима, таких кадров мы не увидим при использовании сегодня современного тактического ядерного оружия. Во-первых, у нас все города бетонные, что намного уменьшает [силу] поражения. Во-вторых, совсем другой заряд там несется. В-третьих, это все-таки последствия – так или иначе они для россиян будут”, — отметил он.

По словам Жорина, учитывая "всю нервозность и психованность россиян", вполне возможно, что в Кремле могут дойти до такого состояния, когда захотят использовать свой последний козырь в войне.

“Однако не нужно бояться и преувеличивать последствия использования [ядерного оружия], даже если они будут. Последствия для России после этого могут быть гораздо больше, чем влияние непосредственно от применения этого ядерного оружия”, — подчеркнул он.

Ранее представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявлял, что гипотетическая возможность применения Россией в войне против Украины ядерного оружия существует, но такой сценарий "лежит в самом дальнем ящике". По его словам, применение оружия массового поражения – это единственное, что еще осталось не использованным со всего арсенала оккупационной армии. После этого у Кремля не останется никаких других аргументов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Ситуация сейчас наиболее угрожающая и будет иметь судьбоносные последствия — Максим Жорин |Ночной дозор"

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что РФ "готова к ядерной войне".

Читайте также: