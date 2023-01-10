Россия может призвать и три миллиона человек, бросив их с палками на войну: аналитик – о мобилизации

Для России – не проблема мобилизовать 500 тыс. человек, а то и несколько миллионов, однако для их обеспечения не хватит техники, оружия и даже патронов.

Такое мнение в инртервью ТСН.ua высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Они вполне могут мобилизовать и полмиллиона, и миллион, и даже два-три миллиона человек. Если будет общая мобилизация, будут ловить всех, где только возможно, по всей России. Для этого им нужно несколько месяцев. Думаю, до марта они это могут сделать. Здесь не это главное. Главное то, что у них нет и им негде брать технику — именно БТРы и БМП, пушки, чтобы обеспечить этих людей соответствующим количеством техники и даже патронами", — обратил внимание аналитик.

Он добавил, что для обеспечения 500 тыс. мобилизованных России нужно примерно 7 тыс. танков, а такого количества у нее просто нет.

"Чтобы обеспечить такое количество людей только танками, промышленности РФ нужно работать примерно 10 лет, тяжелой техникой — примерно 20 лет. На складах стратегического хранения у них такого количества оружия нет, потому что там находятся более 10 тысяч танков, но в порядок могут привести только не более трех тысяч, чего мало, чтобы обеспечить 500 тысяч человек. Чтобы обеспечить их, нужно примерно 7 тысяч танков, не считая другой техники", — оценил Гетьман.

"Эти 500 тысяч — это примерно 250 мотострелковых полков и можно посмотреть, сколько им нужно танков и бронемашин. Это примерно 6-7 тысяч танков и где-то 30 тысяч бронемашин. У них просто такого нет", — добавил украинский ветеран.

Он также выразил мнение, что оккупанты дальше будут бросать своих мобилизованных на фронт без должных учений и обеспечения, как это сейчас происходит под Соледаром и Бахмутом.

"Это сравнимо с тем, что делал Сталин. Он делал так называемую черную пехоту, черные пиджаки – по-разному их называли. Людям давали даже палки и без техники гражданских посылали прямо на убой, не считаясь с количеством жизней. Это и уже происходит – под Соледаром, под Бахмутом. Но вот этим 500 тысячам новых мобилизованных будут давать просто палки и винтовки Мосина", – отметил военный аналитик.

Напомним, по данным украинской разведки, 15 января в России планируют объявить новую волну мобилизации и набрать в армию до 500 тыс. человек. Ожидается, что новых "мобиков" отправят в наступление в Донецкой, Харьковской областях и, возможно, в Запорожской области.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что новых мобилизованных россиян страна-агрессор не сможет снабдить даже бронежилетами и шлемами.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, новая мобилизация может стать для Кремля очень сложной задачей и потенциальных бойцов придется "вылавливать с собаками". Недостаток же мобилизованных может привести к неготовности группировки РФ к определенному сроку нового наступления.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.