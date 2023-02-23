Россия может распространить "СВО" и на Молдову: эксперт указал на признаки подготовки

РФ может придумать сценарий со "спасением" Молдовы от "вторжения" третьей стороны в Приднестровье.

Заявления российской пропаганды о якобы планах Украины по вторжению в Приднестровье могут свидетельствовать о намерении РФ захватить власть в Молдове и открыть новый фронт против Украины.

Такое мнение в комментарии ТСН.ua высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он сравнил действия пропагандистов в отношении Приднестровья с событиями накануне полномасштабного вторжения России в Украину – когда россияне придумали фейк об украинских диверсантах.

Также читайте Какая ситуация на границе Украина-Приднестровье и что можно ожидать от России 24 февраля

"Такая же ситуация с провокацией произошла 21 февраля 2022 года — россияне распространили фейк о том, что, якобы, диверсионная группа ВСУ пыталась добраться до территории Российской Федерации с территории так называемой "ДНР", — напомнил Коваленко.

Он отметил, что россиян при этом совершенно не смутил тот факт, что место, где якобы остановили этих диверсантов, расположено в 30 км от линии столкновения.

"Но уже 24 февраля произошло полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину. То есть это была информационная основа для того, чтобы готовить потребителей информационного фаст-фуда ко вторжению. Это был один из этапов этой подготовки. Я не исключаю, что такого рода провокация может быть использована россиянами для того, чтобы начать какой-то гибридный сценарий в отношении Молдовы", – объяснил обозреватель.

Он предположил, что Россия может придумать сценарий со "спасением" Молдовы от "вторжения" какой-то третьей стороны в Приднестровье. Российская пропаганда назовет молдовские власти "нацистскими" и заявит, что ее нужно как можно скорее денацифицировать и демилитаризировать.

"Такой гибридный сценарий возможен. Любая ИПСО – это фактически подготовка. Угроза увеличивается", – заметил Коваленко.

"Россияне могут рассказывать своему населению, что была угроза для Приднестровья, именно поэтому нужно распространять так называемую "СВО" и на Молдову. На мой взгляд, это достаточно суицидальный сценарий. Если он будет использован россиянами, то они потерпят еще большее фиаско, чем в Украине. Есть огромные сомнения, что этот сценарий им удастся", – оценил военно-политический обозреватель.

Напомним, Минобороны РФ 23 февраля опубликовало заявление о том, что якобы украинские власти готовят провокацию против Приднестровья. Однако молдовские власти опровергли это заявление Москвы.

Что происходит в Молдове

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка государства перехватила план РФ по разрушению политической ситуации в Молдове с уничтожением демократического строя и захватом власти. Молдовские власти подтвердили, что получили такие данные от Киева.

На следующий день в отставку подала премьер Молдовы Наталья Гаврилица. Вместо нее пост главы правительства занял Дорин Речан, сразу выступивший за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск.

В середине февраля президент Молдовы Майя Санду заявила о планах РФ устроить госпереворот в ее стране и использовать Кишинев в войне против Украины.

Читайте также: