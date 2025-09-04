Россия может скоро ударить снова: Жданов предупредил о коварном замысле Путина

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН.ua

Реклама

Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 3 сентября. Армия РФ применила более полутысячи дронов и ракет. Под ударом оказались преимущественно западные регионы, Кропивницкий, Житомир и Киев.

Это уже вторая массированная российская атака за неделю. Вместе с тем, Россия, по словам военного эксперта Олега Жданова, способна устраивать такие удары через день. Чем был особенный последний удар и чего ждать от РФ дальше — читайте в материале ТСН.ua.

Ракетный удар по Украине 3 сентября: что известно

Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине в ночь на 3 сентября. Армия России применила полтысячи средств воздушного нападения: 502 ударных дрона, 16 крылатых ракет «Калибр» и восемь крылатых ракет Х-101.

Реклама

Во время атаки взрывы прогремели во многих городах Украины. В частности, во Львове, Хмельницком, Ровно, Луцке и т.д.

Противовоздушная оборона сбила и подавила 451 цель: 430 БпЛА, 14 «Калибров» и семь ракет Х-101. Зафиксировано попадание трех ракет и 69 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков.

Куда целилась Россия

Российская армия нанесла удар по Киеву «Шахедами» в течение дня, а уже ночью запустила ракеты преимущественно по западным регионам. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайта ТСН.ua предполагает, что после разведки дронами армия РФ не нашла достаточно целей в столице и решила ударить по западу.

“Они предусматривают наличие или складов с материально-техническим имуществом, включая вооружение и боеприпасы, или расположение предприятий, которые ближе к границе и подальше от линии фронта. Полностью логический удар. Они нанесли удар по столице, а затем перенесли огненное влияние в глубину Украины, показывая, что недостижимых зон на территории Украины нет”, — предполагает Олег Жданов.

Реклама

Чем была особая атака

По его словам, массированный удар был особенным тем, что армия РФ не применила аэробалистические ракеты «Кинжал» и баллистические «Искандеры».

«Относительно „Кинжалов“, я так думаю, что там проблемы с Миг-31К. Почему?Потому что самолетов, переоборудованных в пуски «Кинжалов», осталось очень мало. Не то четыре, не то шесть самолетов на крыле, которые могут поднять сегодня «Кинжал». Но у самолета Миг-31К «одноразовый» двигатель. Он первоначально имел 350 часов налета, а затем должен был меняться. Затем его немножко подрихтовали, и он сегодня максимально 500 часов налета, а потом его надо менять. Это возможная причина, потому что не было «Кинжалов», — объясняет военный эксперт.

В то же время, РФ не смогла использовать баллистические ракеты «Искандер-М» из-за ограниченной дальности их применения, говорит Олег Жданов:

«Здесь ответ очень простой. Из Курской и Брянской области они производят пуски, или из Запорожья. Отмерьте 500 километров — в Житомир, в Винницу ракеты уже не достают. У них 480 км гарантирована дальность пуска. Поэтому и не было баллистики, „Искандер“ не достает, а с „Кинжалами“, скорее всего, проблема с носителями. Хотя это предположение».

Реклама

Что хочет показать Путин массированными ударами

Военный эксперт подчеркнул, что Россия ударила сугубо вдоль западных границ, показывая, что она полностью покрывает территорию Украины.

«Ну и я думаю, что там были объекты, по которым они избивали. В Хмельницком там такие пожары, как в Киеве. Людям говорят закрывайте окна, потому что город затянут дымом. В Луцке мы знаем, что предыдущие налеты были по промзонам в основном и там тоже возникли пожары сейчас и их ликвидируют. Ну и во Львове то же», — говорит Олег Жданов.

Он призывает «забыть» о трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и США.

«Ну вот вчерашний парад — это фактически просто Дональду Трампу дали „пенка под зад“. И сегодняшнее его заявление перед камерами — он даже не знает, что сказать в этом. Он обиделся на Си Цзиньпине, который формирует ось против него. А что ты сделал, чтобы они не сформировали эту ось? И он говорит, что без США все бы в мире умерло. Да, возможно. Но это было бы возможно в 70-е годы, годы Холодной войны. А сегодня без Китая все может умереть в мире», — говорит Олег Жданов.

Реклама

По его мнению, Дональд Трамп «проиграл» внешнюю политику и противостояние с Китаем.

«И он не может с этими тарифными войнами, с этой неопределенностью или панической боязнью Путина — даже не может вокруг себя собрать этих сторонников, которые могли бы показать единство рядов вокруг Соединенных Штатов для противостояния этой оси зла — Китай-Северная Корея-РФ», — говорит военный эксперт.

Как часто Россия может наносить массированные удары

По мнению Олега Жданова, российская армия может регулярно устраивать такие массированные удары по Украине, как в ночь на 3 сентября.

«Они могут устраивать такие удары через день. Фактически, им нужны одни сутки, чтобы снарядить авиацию и подвезти очередную партию «Гераний» китайско-российских в пусковые установки или площадки пуска. Дело в том, что они две недели копили. В июле Буданов говорил, что в РФ по состоянию на июль увеличили производство до 230 дронов разных типов в сутки. А теперь посмотрите график пуска или возведение Воздушных Сил по пускам дронов. Все, что меньше 230 — это было положено на склады», — объясняет военный эксперт.

Реклама

РФ накопила более тысячи дронов

Кроме того, РФ постоянно производит и накапливает ракеты разных типов — более 100 в месяц. В то же время, российская армия тратит для ударов по Украине гораздо меньше, говорит Олег Жданов.

«Из тех дронов, которые мы отменяем от числа 230, — по меньшей мере, половина боевых. Остальные это имитаторы. Они на сегодняшний день, я думаю, имеют запас нескольких тысяч дронов. Фактически что нужно? Снарядить самолеты. У них достаточно самолетов, чтобы не использовать их каждый раз, а менять. Там с десяток или два десятка у них на крыле есть. Они даже поднимают в воздух больше самолетов, чем пускают ракеты. Два-три самолета несут ракеты, а остальные просто создают массированность для того, чтобы мы как можно больше испугались и для того чтобы отвлечь наши радиотехнические средства от момента определения пуска ракеты. Это очень важный момент для систем ПВО, чтобы начать их отслеживать и прогнозировать места перехвата этих ракет по их курсу», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, следующий массированный удар может произойти в ближайшее время:

«Через день они могут провести несколько таких массированных ударов. Затем пауза будет одна-две недели и может быть повтор».

Реклама

Какие цели в приоритете в РФ

По мнению Олега Жданова, сейчас российская армия пытается выискивать склады и предприятия на территории Украины и наносить по ним удары.

«Мы же не можем отрицать факт, что российская разведка работает на нашей территории. И к сожалению, корректировщики, „ждуны“ и коллаборанты есть еще среди населения нашей страны. Плюс сюда в последнее время добавляются логистические маршруты как железнодорожные, так и автомобильные. Вот сегодня снова по железной дороге ударили, Кропивницкий разнесли», — говорит военный эксперт.

Впрочем, ближе к зиме, вероятно, Россия переориентируется на энергетику.

«Все же, российский Генштаб будет предлагать Путину добиваться блекаута за счет поражения объектов энергетической инфраструктуры», — считает Олег Жданов.