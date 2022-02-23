Россия может ударить по Украине ракетами, чтобы украинцы испугались и сдались — военный эксперт

Россия может ударить по Украине ракетами, чтобы украинцы испугались и сдались — военный эксперт

Военный эксперт подчеркнул, что давно нужно было признать, что в Украине идет война.

Россия может нанести по Украине ракетные удары, чтобы устрашить украинцев и заставить народ согласиться на свои требования.

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Об этом 23 февраля сказал военный эксперт Олег Жданов в ходе совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір" на канале "1+1".

"Единственный вариант – это бесконтактная война, в плане запугивания нашего населения. Это единичные выборочные удары – ракетные удары. Это то, против чего у нас на сегодняшний день нет оружия. Добивание общества до ситуации, когда люди начнут говорить, что "лучше плохой мир, чем хорошая война". Такой вариант возможен. Но мы забываем тот факт, что любое вторжение или любая ракета, прилетевшая с территории РФ, — это война. Мы сейчас снова прячем войну, кстати — то, что на сегодняшний день происходит на Донбассе. Надеюсь, когда что-то, не дай Бог, прилетит, прятать уже не надо будет — нужно будет его признавать и официально обращаться в международное сообщество по поводу применения всех мер к стране-агрессору", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, российский экономист, глава Института экономического анализа и экс-советник президента РФ Андрей Илларионов заявил, что президент России Владимир Путин не собирается идти на реальные боевые действия, а хочет создать "дымовой занавес", чтобы мировое сообщество легче проглотило "признание" "ЛДНР".

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