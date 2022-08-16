Россия может усилить ракетные обстрелы в отместку за "хлопок" в Крыму — военный эксперт

Тарас Жовтенко отметил, что ракетный террор – это единственный инструмент, который Россия еще может хотя бы с какой-то минимальной иллюзией эффективности использовать против Украины.

Армия РФ воевать не умеет, поэтому либо продвигается вперед, засевая трупами своих солдат все вокруг, либо прибегает к террору.

Об этом заявил военный эксперт Тарас Жовтенко в выпуске ТСН в 19.30 за 16 августа 2022 года.

Отвечая на вопрос, следует ли быть особенно бдительными к тревогам, поскольку враг может пытаться устроить месть за взрывы в Крыму, может активизировать удары по городам, далеким от фронта, Жовтенко отметил, что опасения небезосновательны, поскольку в нынешних реалиях террор – это единственный инструмент, который Россия еще может хотя бы с какой-нибудь минимальной иллюзией эффективности использовать против Украины.

"Понимая, что мы имеем дело с врагом, который в первую очередь опирается на тактику террора, потому что российская армия, с точки зрения профессиональной оценки, воевать не умеет, это всегда два возможных режима ведения боевых действий. Это или закидывание шапками, засевание трупами своих же собственных солдат, этой массой россияне катком и огневым валом пытаются продвигаться вперед. Минимум каких-то стратегических оценок ситуации, маневров и всего прочего. Или, если эта тактика пробуксовывает, они прибегают к инструментарию уже более классическому, террористическому. Поэтому, помня это и понимая, что россияне в любом случае, с поводом или без, инструмент террора постоянно используют, безусловно, эти опасения небезосновательны. Поскольку в нынешних реалиях террор – это единственный инструмент, который россияне еще могут хотя бы с какой-то минимальной иллюзией эффективности использовать против нас", — отметил эксперт.

Напомним, во вторник, 16 августа, на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма раздавались взрывы.

Отметим, что утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму уже раздавались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горела российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Затем в Минобороны РФ сегодняшние взрывы в Крыму назвали диверсией.

Напомним, тысячи граждан России двинулись в сторону моста через Керченский пролив. Паника у оккупантовов поднялась после утренней атаки по воинской части.

9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Тогда российско-оккупационная "власть" сообщила о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

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