Россия на границах: почему западная пресса пишет об обострении и есть ли повод бояться

Россия на границах: почему западная пресса пишет об обострении и есть ли повод бояться

Американские СМИ рапортуют об очередном скоплении российских войск у наших границ. Киев опровергает. Эксперты говорят об информационной спецоперации.

Уже неделю информационное пространство не умолкает из-за якобы очередного скопления российских войск возле украинских границ. Все началось со статей в двух американских изданиях — The Washington Post и Politico.

Ссылаясь на спутниковые снимки, видео в соцсетях и неназванных должностных лиц, журналисты утверждают о скоплении сухопутных войск, бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии под российским городом Ельня (Смоленская обл.), который где-то в 300 км от Черниговщины.

Статьи вышли сразу после первого использования Украиной турецкого беспилотника Bayraktar и прямо в разгар саммита G20 ("Большой двадцатки") в Риме, куда не приехали лидеры России и Китая. Киев отреагировал неоднозначно. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день никакого скопления российских войск возле украинских границ нет. Позже это подтвердил начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

Но западная пресса не успокаивается. CNN, ссылаясь на свои источники, утверждает, что директор ЦРУ Уильям Бернс (с 2005 по 2008 гг. также был послом США в России – Ред.) ездил в Москву предупредить Кремль, что США внимательно следят за военной активностью Кремля возле украинских границ. А после этого, как отмечает телеканал, Бернс поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Но Киев этого не подтверждает.

ТСН.ua разбирался, о чем это может свидетельствовать, и есть ли реальная угроза полномасштабного вторжения РФ, как весной этого года.

О чем написали западные медиа

В первый же день саммита G20 в Риме о стягивании российских войск к украинским границам сообщила The Washington Post, ссылаясь на неназванных должностных лиц, спутниковые снимки (о которых говорит директор российских программ аналитического центра CNA в Вирджинии Майкл Кофман, но издание их не опубликовало – Ред.) и видео в соцсетях.

Эксперт (Кофман предоставит ТСН.ua комментарии, которые будут опубликованы в среду, 10 ноября – Ред.) привел пример 41-й общевойсковой армии РФ, которая после совместных российско-белорусских учений "Запад-2021" (10-15 сентября – Ред. ) не вернулась в Новосибирск, соединившись с другими российскими силами возле украинской границы. Также Кофман, ссылаясь на опубликованные в сети кадры (непонятно, это спутниковые снимки, или видео из соцсетей – Ред.), сказал, что базирующаяся под Москвой 1-я элитная гвардейская танковая армия перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины .

Пока США, Россия и Украина молчали, в очередной раз о подозрительном скоплении российских войск у наших границ сообщило еще одно американское издание Politico. Но уже опубликовав спутниковые снимки.

Журналисты отмечают, что фото указывают на группировку сухопутных войск, бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии возле Ельни (где базируется еще одно российское танковое подразделение – Ред.), что на самом деле ближе к Беларуси. Издание утверждает, что подразделения начали перемещение с конца сентября из других районов России, включая 1-ю элитную гвардейскую танковую армию и 4-ю танковую дивизию (которая тоже базируется под Москвой – Ред.), техника которой была перемещена в районы Брянска и Курска возле северной границы Украины. Подразделения, как утверждает Politico, оснащены боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерией, также в этом районе были замечены элементы 1-й гвардейской танковой армии.

Что об этом говорят в Украине

Официальный Киев отреагировал уже после статьи Politico. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день никакого скопления российских войск возле украинских границ нет.

Сразу после этого Минобороны сообщило, что на начало ноября у наших границ и на временно оккупированных РФ украинских территориях сосредоточена 90-тысячная группировка: 8-й и 20-й армий Южного и Западного военных округов; силы Черноморского флота; отдельные соединения и части 4-й и 6-й армий военно-воздушных сил и ПРО воздушно-космических сил ВС РФ.

Также почему-то западные СМИ не принимают во внимание те подразделения и технику, которые Россия оставила у наших границ после весеннего беспрецедентного скопления своих войск. Речь идет об отдельных частях и подразделениях 41-й армии центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, которые находятся в 260 км от границы Украины.

В офисе президента также опровергают информацию западных изданий. В частности, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что Минобороны называет такие сообщения элементом пропагандистского и психологического давления, а на недавнем селекторном совещании под председательством президента, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не рассказал о чем-то, что должно было насторожить.

В комментарии ТСН.ua заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь говорит, что удивлен информацией американских изданий, считая ее информационной операцией.

По словам эксперта, Россия давно готовится к стратегической наступательной операции против Украины, стран Балтии и Польши. С военной точки зрения угроза и не исчезала. В этом нет новости. Россия постоянно повышает градус, наращивая свои возможности. В апреле-мае во время беспрецедентного скопления российских войск вдоль украинских границ Москве удалось пошантажировать западных партнеров. После этого, как помним, Джо Байден встретился с Владимиром Путиным.

"Думаю сейчас у Кремля та же самая мотивация. Но, когда СМИ пишут о скоплении войск возле Украины, добавляя информацию и снимки о лагерях российской военной техники под Ельней, это 300 км от Украины. В 10-20 км от нашей границы такие скопления войск стоят постоянно. Это, к примеру, 20-я армия, это не новость – все об этом знают, и это первый эшелон, который WP и Politico почему-то пропустили, когда 1-я танковая армия под Ельней, является вторым эшелоном. Могу также добавить, что 90-100 тыс. российских войск, которые постоянно находятся вблизи наших границ в составе 20-й и 8-й армий (которая базируется в Новочеркасске, управляет, снабжает и обеспечивает оккупационный контингент первого и второго армейских корпусов на оккупированном Донбассе – Ред.), тоже никуда не девались. С 2017 года эти армии созданы, укомплектованы и постоянно проводят учения", — комментирует ТСН.ua Михаил Самусь.

Причем здесь геополитика

Россия устами спикера Путина Дмитрия Пескова открестилась от переброски своих войск к украинским границам. И неудивительно – что еще могли сказать в Кремле. Но очень уж много совпадений в этой геополитической комбинации.

Во-первых, как уже отметил выше ТСН.ua, о скоплении российских войск западные медиа сообщили сразу после первого использования Украиной турецкого беспилотника Bayraktar на Донбассе, уничтожившего бомбой российскую гаубицу, обстреливающую украинских военных. Тогда, к сожалению, один наш герой погиб, другой получил ранения.

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Использование Украиной ударного дрона послужило поводом для настоящей спецоперации Кремля. Наряду с официальным запретом на импорт турецких мандаринов и лимонов в Россию, на саммите G20 в Риме, куда Путин не поехал, но отправил своего министра иностранных дел Сергея Лаврова, российские СМИ устроили засаду главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, допрашивая его о применении Украиной беспилотника Bayraktar. которые Анкара продала Киеву

И подали это кремлевские рупоры так, что, мол, Турция предостерегает Украину от использования в официальных высказываниях термина "турецкий Bayraktar", хотя Чавушоглу такого не говорил. Тем не менее, больше всего поразила реакция наших немецких и французских партнеров, которые являются участниками нормандского формата по мирному урегулированию на Донбассе.

Берлин и Париж выразили обеспокоенность применением Украиной "Байрактара". На это Владимир Зеленский ответил, что мы защищаем свою территорию и суверенитет, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – что позиция Германии и Франции Украину не устраивает.

В российских СМИ разгорелась настоящая истерика. До чего только не доходило. Известные пропагандисты типа Ольги Скабеевой и Дмитрия Киселева говорили даже о дальнейшем запрете на продажу Турции российских ЗРК С-400 (что послужило поводом для введения американских санкций против Анкары – Ред.) и даже противодействия Турции в Сирии. Но настоящая цель понятна.

Турецкие беспилотники Bayraktar продемонстрировали себя в Нагорном Карабахе (с помощью Турции Азербайджан выиграл войну – Ред.), Ливии и Сирии. У России нет технологий, чтобы разработать такой же или даже лучший ударный беспилотник. Более того, у пророссийских боевиков на Донбассе нет систем, способных сбить Bayraktar. Кроме ЗРК "Бук", который уже был применен Россией во время международного теракта в 2014 году, когда был сбит рейс MH17.

Во-вторых, публикации в американских СМИ пришлись на разгар саммита G20 в Риме, куда не приехали лидеры России и Китая. Но, где были эти медиа, когда летом администрация Байдена, договорившись с немцами, позволила россиянам достроить "Северный поток-2"? К тому же, предположить, что россияне в соцсетях могут публиковать видео и фото перемещения войск и техники, без привлечения к ответственности, просто смешно.

"Это шантаж со стороны Путина. Невозможно, чтобы кто-то в РФ запостил фото или видео переброски российских войск, и не получил наказание. Поэтому все это было целенаправленно – нагнетание обстановки, давление на США и Германию. Главная цель Москвы – запустить "Северный поток-2" к началу зимы, тогда Кремль все это деэскалирует. Россияне понимают, что как только Меркель уйдет, никто не может спрогнозировать, какой будет политика новой немецкой коалиции по "Северному потоку-2" и России, нормандскому формату и Украине. Потому Путину еще нужно будет проделать огромную работу, чтобы найти людей в Германии, на которых можно влиять", — считает Михаил Самусь.

В третьих, скорее всего, Москва просто играет мускулами. Весной, когда Россия стянула беспрецедентное количество своих войск к украинским границам, Джо Байден (после того, как назвал Путина убийцей), сначала позвонил ему, а потом встретился с главой Кремля.

И будет довольно странно надеяться, что Путин не разыграет эту карту еще раз, чтобы в очередной раз не подтвердить, что ни о какой изоляции России на международной арене речь не идет. Особенно в условиях энергетического кризиса. Администрации Байдена стоит честно признать: согласие на достройку "Северного потока-2" было ошибкой. И как бы в Белом доме не пытались поощрить Кремль сотрудничать по другим направлениям, как-то борьба с терроризмом или кибербезопасность (это уже было во времена президентства Буша-младшего и Барака Обамы), это не изменит позицию Москвы.

Кремль и дальше будет давить на Запад, чтобы тот заставил Украину, жертву российской агрессии, пойти на уступки. Нет, не агрессора-Россию, а именно Украину. Особенно после задействования Киевом беспилотника Bayraktar. Тем более, Путин хорошо знает, что новому немецкому канцлеру (которым, скорее всего, станет социал-демократ Олаф Шольц ) сейчас не до разруливания очередного обострения в Украине. А президенту Франции Эммануэлю Макрону, который уже по уши в президентской кампании, просто не нужны лишние раздражители.

Обострение на Донбассе

Эти же западные СМИ отмечают, что очередное скопление российских войск возле украинских границ происходит на фоне обострения риторики Кремля о возможном членстве Киева в НАТО. В Кремле это называют "красной линией" и едва ли не угрозой собственной национальной безопасности.

Еще довольно странно, что такие публикации в американской прессе пришлись на решение Кремля свернуть дипломатические контакты с НАТО: после высылки Альянсом восьмерых членов российской миссии по подозрению в шпионаже, Москва решила приостановить работу своего представительства при НАТО.

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Как все это касается очередного обострения на Донбассе? И может ли этот геополитический клубок развязать полномасштабную войну? Логично предположить, что - нет. Но Москва крайне негативно отреагировала на смену украинского министра обороны. Им стал Алексей Резников, который последовательно отстаивает идею модернизации Минских договоренностей. Не собирается ли Москва очередной эскалацией на Донбассе, воспользовавшись случаем, когда Германии и Франции просто не до Украины, собственноручно изменить статус-кво на Востоке Украины, заставив Киев по-своему переписать Минск?

По словам политического аналитика Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Марии Золкиной, бояться каких-либо прорывов или наступательных операций России не стоит. Ей выгодно делать определенные вбросы и демонстративные движения, которые не будут выглядеть так, как весной, для поддержки информационного шума.

По словам Марии Золкиной, Россия не может добиться от Банковой того, что хочет, а Запад не готов как-то кардинально влиять на логику переговоров. Неинтересно сейчас, например, США присоединяться к нормандской четверке, как бы украинская сторона эту тему не продвигала. Россия будет давить на западные структуры, используя энергетический кризис, и будет пытаться договориться с отдельными западными партнерами, чтобы они были более лояльными.

"В этой ситуации эскалация нелогична. Думаю, что дело не дойдет до реальных действий или наступательных операций на Донбассе. Весной и летом, по-моему, из всех возможных вариантов, это было вполне вероятно – такая маленькая победная операция России где-то на отдельно взятом участке на Донбассе, чтобы показать силу. Но сейчас шансы для такой истории невелики. Все реально в тупике. Более того, думаю, Россию сейчас это будет устраивать. По количеству обстрелов она вернулась к 2017-18 гг. То есть, Москва и так повысила напряжение на Донбассе. России сейчас достаточно выгодно на время смириться с этим тупиком и поставить все на паузу, продвигая дальнейшую паспортизацию, закрытие КПВВ и безопасностный шантаж СММ ОБСЕ", — резюмирует для ТСН.ua Мария Золкина.

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