Россия на Новый год обстрелами "поздравила" Украину: какая ситуация в регионах 1 января

Под вражеским огнем 31 декабря и в ночь на 1 января были 11 областей.

Новогодняя ночь в Украине прошла под сигналы воздушной тревоги из-за атаки россиян. Какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 утра 1 января.

Киевская область и Киев

За прошедшие сутки область испытала массированный ракетный удар. Ночью Киевщина отразила атаку дронами-шахидами. По области было запущено около трех десятков беспилотников. Предварительно, без пострадавших. Есть повреждение объекта инфраструктуры. Подробная информация о последствиях уточняется.

В районе Киева было обнаружено 32 воздушных целей, все 32 были уничтожены. Информация о жертвах отсутствует. В 07:20 на втором пути станции метро "Гидропарк" обнаружен предмет, похожий на обломок ракеты.

Хмельницкая область

Вчера в результате ракетного удара повреждены 8 транспортных средств, 13 жилых домов, складские помещения. Есть попадания в АЗС. Госпитализированы 8 гражданских лиц, самой молодой пострадавшей — 19 лет, девушка (22 года) умерла в больнице.

Черниговская область

За прошедшие сутки — один обстрел, Новгород-Северский район, из минометов. Без потерь и разрушений. Ночью без обстрелов.

Сумская область

За прошедшие сутки враг нанес 110 ударов по приграничной области. Под обстрелами находились шесть громад. А именно: Краснопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Белопольская, Эсманьская, Шалыгинская громады. Ночью, около полуночи, по Середино-Будской громаде прилетело 6 мин. Подробная информация о последствиях уточняется.

Запорожская область

За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения. По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Гуляйполе, Орехов, Полтавка, Дорожнянка, Железнодорожное, Красное, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Ольговское, Степное, Малынское.

Есть разрушение, подробная информация о последствиях уточняется.

Харьковская область

За прошедшие сутки российские оккупанты из минометов и артиллерии наносили удары по мирному населению городов и сел Харьковщины. Под огнем находились города Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В Купянске в результате вражеских обстрелов повреждены хозяйственные постройки, произошли масштабные пожары.

Днепропетровская область

Россияне в новогоднюю ночь дважды обстреляли Никопольский район. От российских "Градов" и тяжелой артиллерии пострадали Красногригорьевская и Никопольская громады. В Никополе ранена женщина. В городе повреждены до десяти многоэтажек и четыре частных дома, больница, две аптеки, банк, магазины и линия электропередач. В Красногригорьевской громаде обошлось без пострадавших. Над областью был уничтожен один дрон-камикадзе.

Луганская область

На Купянском направлении в течение 31 декабря врагом обстреляны Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Площанка, Макеевка, Невское, Диброва и Червонопоповка. Ситуация в области сложная.

Донецкая область

Вчера вечером обстрелы Алексеева-Дружковки. Пострадавших нет. Ночью артобстрелы Угледара и населенных пунктов громады. Также ночью — обстрелы Торецка, разрушения потерпели не менее пяти частных домов. Ночью из РСЗО враг обстреливал Авдеевку, единичные прилеты по старой части города. Информация о пострадавших гражданских уточняется. По линии обороны вокруг города продолжались хаотические, единичные прилеты.

Николаевская область

Сегодня ночью и утром враг наносил удары по портовой зоне и населенному пункту Очаковской громады. Частично разрушены и повреждены жилые и многоэтажные дома, предприятие, зафиксировано четыре пожара. Последствия обстрелов уточняются. Без жертв.

Также утром в 04:50 под вражескими обстрелами был населен пункт Куцурубской громады. Поврежден жилой дом. Пострадавших нет.

Вчера днем Николаев испытал вражеские ракетные обстрелы. Разрушены два жилых дома, повреждены еще 12 жилых домов и три учебных заведения. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива. Повреждены около 20 гаражей. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. В результате обстрела пострадали семь человек.

Херсонская область

Ситуация в области остается сложной. По информации ГШ ВСУ, в Херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Антоновка, Токаревка, Николаевка и Херсон.

Российские оккупационные войска ужесточили административно-полицейский режим на период проведения новогодних праздников в отдельных населенных пунктах временно занятой территории. Так, с 31 декабря 2022 по 6 января 2023 закрыли на выезд город Геническ, а также запретили выезд жителям окрестных сел.

Вечером 31 декабря враг бил из артиллерии по поселку Приднепровское возле Херсона. Произошел взрыв снаряда недалеко от школы. На улице находились двое детей – 13-летний парень и девочка 12 лет. Это брат и сестра. Они получили тяжелые осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу.

Более 20 раз российские военные обстреляли село Станислав, есть повреждения зданий, электросетей и газопровода. В целом из-за обстрелов в Херсонской области пострадали двое детей и один взрослый человек.

В новогоднюю ночь российские оккупанты оставили Херсон и населённые пункты рядом с городом без света. Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села.

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