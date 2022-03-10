Россия на пороге дефолта: Лавров явно летал в Турцию на переговоры с Кулебой, чтобы выпить кока-колы

Администрации Байдена следовало бы думать, как ускорить победу Украины, а не ждать, пока труп врага в лице Путина проплывет по реке.

Договориться о перемирии на 24 часа, как и об открытии гуманитарных коридоров, в том числе из и в Мариуполь, не удалось. Вот это, наверное, краткий итог переговоров Дмитрия Кулебы с Сергеем Лавровым в турецкой Анталье в четверг, 10 марта, которые продолжались чуть больше часа. Правда, есть еще один - глава российского МИДа на камеры честно признал, что путинская армия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе, потому что он якобы был захвачен батальоном "Азов".

Неясно, зачем Лавров вообще прилетел в Турцию. Чтобы заявить о новой дезе лживой кремлевской пропаганды, что в Украине функционируют американские биологические лаборатории? А Минобороны мордора потом добавило, что такие же лаборатории есть еще и в Грузии, и все вместе они реализуют проект, где переносчиками биологического оружия являются летучие мыши.

Поздравляем, этим Кремль в очередной раз показал миру, что в Москве все сошли с ума. Да и вообще в четверг, 10 марта, россиян как прорвало. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на месте McDonald's в России откроют заведения у "Дяди Вани" и цены там будут ниже. А сменщик Путина Медведев угрожал национализировать имущество иностранных компаний, которые ушли из России, и передавал привет McDonald's, мол, Россия сама приготовит котлеты.

Без колы и бургеров

То ли от безысходности, то ли жизнь без кока-колы, бургеров и валюты так влияет, но иногда кажется, что чем абсурднее будет заявление кремлевских вождей, тем больше россиян в него поверят. Действительно, с ограниченным доступом к Facebook, Twitter, YouTube и другим соцсетям, постоянно находясь под информационным влиянием Скабеевой, Киселева, Соловьева и прочей нечисти, кажется, что можно поверить во все, что угодно.

Хоть Лавров в турецкой Анталье и заявлял, что Россия сама справится со своей экономикой, холодильник всегда побеждает телевизор – это аксиома. И в России рано или поздно произойдет то же самое. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг России до преддефолтного. Это произошло сразу после объявления США и Великобритании эмбарго на покупку российской нефти и газа. Приблизительно через месяц Путин и вся его камарилья не смогут рассчитаться с долгами. А это значит возвращение к 1998 году – россияне проснутся просто с бумажками вместо денег.

Кремлевские чиновники уже заявляют, что Россия будет погашать внешние долги в рублях. Более двух недель Московская биржа просто не открывается. ТСН.ua писал, что к банкоматам в России едва ли не круглосуточно стоят очереди. А супермаркеты уже даже вводят лимит на покупку туалетной бумаги в одни руки. Дефолт в России, по информации Bloomberg, произойдет в апреле и последует по венесуэльскому сценарию. Но несмотря на то, что экономика Венесуэлы упала ниже дна, президент Николас Мадуро до сих пор у власти.

The Washington Post, ссылаясь на 17 собеседников в Администрации Байдена, пишет, что Соединенные Штаты не знают, сколько еще продлится широкомасштабная война России против Украины, но более вероятно, что она войдет в затяжную фазу и будет иметь тяжелые гуманитарные последствия. Стоит напомнить, что накануне и сразу после объявления Путиным войны Украине, Вашингтон давал Киеву то 72 часа до падения, то 48 часов. Вместо этого Белому дому следовало бы думать, как ускорить победу Украины.

Зверства россиян

Британская разведка отчитывается, что украинское ПВО достаточно успешно противодействует российским самолетам. Россия не контролирует воздушное пространство Украины и не смогла продвинуться в боях к северо-западу от Киева. Вместе с тем, Лондон предупреждает, что Путин дал команду использовать тяжелые огнеметные системы с термобарическими ракетами.

Они незаконны. Однако Путин и закон – вещи несовместимые. Он уже применял это оружие в Афганистане и Чечне, как и химическое оружие в Сирии. И, очевидно, готовится использовать его еще раз. С вечера среды, 9 марта, Кремль начал накачивать свое информационное пространство фейками о том, что украинцы вроде бы завезли под Харьков 80 тонн аммиака. Вашингтон отреагировал мгновенно.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Россия имеет длинный и хорошо задокументированный послужной список использования химического оружия в Сирии и во время покушений на убийство и отравление политических врагов Путина, в частности Навального.

"Теперь, когда Россия сделала эти лживые заявления, а Китай, похоже, поддержал эту пропаганду, мы все должны быть настороже, учитывая возможность применения Россией химического или биологического оружия в Украине, или проведение операции под фальшивым флагом с ее использованием", — подчеркнула Псаки.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что Путину не докладывают о провалах российской армии в Украине. Возможно, не докладывают и о положении на Чернобыльской АЭС, которая уже вторые сутки полностью обесточена? Истекают 48 часов, в течение которых станция может работать на дизельных генераторах. При этом в четверг, 10 марта, на ЧАЭС вроде бы выехали какие-то белорусские специалисты, чтобы все починить. Позже появилось сообщение, что станцию подключили к белорусской энергосистеме. Но "Энергоатом" опровергает эту ложь, а МАГАТЭ до сих пор не получает данные из ЧАЭС и ЗАЭС.

Но о ситуации в Мариуполе, который находится на грани выживания, Путину докладывают. Стал бы Лавров на камеры подтверждать совершенное Россией преступление, когда их ракеты зверски разбомбили роддом? По словам советника руководителя ОПУ Алексея Арестовича, враг не может нанести поражение ВСУ и силам обороны на поле боя, поэтому изменил тактику, перейдя к так называемому "сирийскому варианту" — окружению и террору больших и малых городов.

"У меня было две задачи — договориться о гумкоридоре из Мариуполя и в Мариуполь. Второе — договориться о 24-часовом перемирии для решения гуманитарных вопросов", — заявил Кулеба после встречи.

Лавров не дал согласия ни на первое, ни на второе. Даже не так – Путин не дал согласия, продолжая увеличивать папку улик для Гааги.

Пора определяться

Пока Лавров сидел на переговорах с Кулебой в турецкой Анталье, Путин продолжал отдавать приказы бомбить Мариуполь, Харьков, Ахтырку, Нежин и другие украинские города и села. В поселке Иванков в Киевской области захватчики вообще устроили цирк и шоу для Скабеевой и Киселева, раздавая местным гуманитарную помощь. То же самое 8 марта устроила предательница и коллаборантка, бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская, приехав с фургоном продовольствия на Херсонщину. С ним она и поехала обратно.

И параллельно всему этому "говорящая голова" Путина, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявляет, что его хозяин не против прямых переговоров с Зеленским. Только бы из бункера вышел. О том же самом позже сказал и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пытаясь играть в миротворца. Но за все восемь лет войны России против Украины Анкара так и не присоединилась к санкциям, а сейчас, по информации многих СМИ, обсуждает возможность торговать с Россией в рублях.

То же самое касается и премьера Израиля Нафтали Беннета, который летал к Путину в Москву, пожертвовав Шабатом. Но результата ноль. ТСН.ua уже писал, что 15 февраля, за девять дней до широкомасштабного нападения России, Израиль заблокировал передачу американцами Украине систем "Железный купол". В принципе, Беннету можно еще раз слетать в Москву и поиграть в миротворца, но вряд ли это поможет.

Такое впечатление, что собравшиеся на экстренный саммит во французском Версале лидеры Евросоюза тоже, сознательно или несознательно, подыгрывают Кремлю. Пока президент Литвы Гитанас Науседа призывает готовиться к тотальной обороне, премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон говорят, что ускоренной процедуры вступления в ЕС не существует, да и вообще ЕС не может начать процедуру вступления с Украиной, которая находится в состоянии войны .