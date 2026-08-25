Россия начала бить по ТЦ в Украине: Жданов предупредил об опасности и назвал города-цели

Олег Жданов / © ТСН

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Россия взялась за новый террор — уничтожать торговые центры в Украине. В ночь на 25 августа под удар попал ТРЦ в Днепре. До этого Россия атаковала торговый центр в Кривом Роге, в результате чего погибли 16 человек, еще 136 получили ранения.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, зачем Россия атакует торговые центры, какая цель этих ударов, какие возможности РФ и чего ждать от обстрелов в ближайшее время.

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Война в Украине: чего ждать от обстрелов осенью

Приближается холодное время года. Украинцев уже пугают тем, что эта зима может быть тяжелее, чем все предыдущие. Олег Жданов отметил, что подобные заявления чиновники делают уже пятый год.

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«Я вам скажу так, очень досадно, что наши чиновники, кстати, пятый год подряд, и у нас каждый раз самая плохая зима из всех, которые могут быть. Это стандартная такая пластинка, которую они заводят. Ну, похоже, заранее себя оберегают от народного гнева в плане того, что плохая подготовка к зиме», — сказал он.

В то же время, по словам эксперта, Россия сейчас выбрала совсем другую категорию целей.

«Что касается самой зимы, относительно обстрелов, видите, Российская Федерация на сегодняшний день избрала совсем другую категорию целей. Они целятся по торговым центрам и складам. Они хотят создать ситуацию перебоев со снабжением продовольствием», — пояснил Олег Жданов.

Он назвал это главной целью Российской Федерации.

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«Вот какая главная цель Российской Федерации. А когда не будет продовольствия, они надеются, что у нас начнутся голодные бунты. Это главная цель создания хаоса», — говорит военный эксперт.

По его словам, в России пока только зарождается недовольство, однако там уже есть проблемы с бензином.

«Почему? Потому что у них там пока только зарождается недовольство, но у них бензиновые бунты, у них уже, можно сказать, почти на подходе. А у нас нет нефтебаз, у нас нет нефтеперерабатывающих заводов, куда бить», — сказал он.

Эксперт также напомнил о российских ударах по украинской энергетике.

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«Энергетику нашу они уже били-били. Четыре года били по нашей энергетике. Кстати, самая плохая зима была 2022–2023», — отметил Олег Жданов.

Он объяснил, что тогда украинцы переживали длительные блэкауты.

«Когда были блэкауты, почти сутки мы сидели без света. А сегодня мы научились, мы создаем когенерацию, мы научились перебрасывать мощности. Да, могут быть перебои со светом, но мы все это умеем и знаем, как это переживать», — сказал военный эксперт.

По его словам, у России таких возможностей нет.

«В Российской Федерации такого нет. Поэтому они выбрали сегодня продовольственную базу», — говорит Олег Жданов.

Изменилась ли ситуация с ПВО

Военный эксперт ответил, почувствует ли Украина разницу в возможностях противовоздушной обороны в этом году по сравнению с прошлым.

По его словам, ситуация стала более сложной, однако проблема заключается не только в наличии комплексов против баллистики.

«И да, здесь нам стало гораздо хуже. Но смотрите, Бровары как они разносили, там же комплекса и не было. Вряд ли если бы были ракеты, вряд ли мы смогли бы защитить, успеть, перебросить», — объяснил он.

Особенно сложно защищаться от ракетных атак, когда Россия наносит групповые удары за короткий промежуток времени.

«Особенно когда они врасплох пытаются наносить групповые ракетные удары в короткий промежуток времени. Нам сегодня нужно не столько, да, надо не полагаться на просьбу о передаче нам ракет в версии ПАК-3. Но нам нужно сегодня работать над новейшими способами, а именно охотиться на пусковые установки», — сказал Олег Жданов.

Он считает, что уничтожение российских пусковых установок могло бы решить проблему баллистических ударов.

«И если мы придумаем способ, как охотиться на эти пусковые установки, поверьте, баллистики не будет, просто не будет. Россия будет либо бояться выкатить их для пуска, либо мы их просто уничтожаем. И тогда вопрос „Петриота“, ну, отойдет, точно отойдет на второй план», — говорит эксперт.

Что такое «Бандероли»

Олег Жданов также объяснил, чем именно атаковала РФ торговые центры в Украине 25 августа, в том числе в Днепре. По его словам, также была попытка нанести удар по ТЦ в Киеве.

«Да, вчера была угроза двум торговым центрам — „Республика“ и „Лавина Молл“. И действительно, это были „Бандероли“. Кстати, вечером 23-го, когда уже начали съезжаться гости в День Независимости, тоже была воздушная тревога, четыре „Бандероли“», — рассказал военный эксперт.

По его словам, «Бандероль» фактически является мини-ракетой.

«Смотрите, „Бандероль“ — это фактически мини-ракета. Они поставили на бомбу двигатель, оснастили его этими крыльями и запускают с воздуха. Запускает ее российский разведывательно-ударный дрон „Орион“», — объяснил Жданов.

Он отметил, что один российский дрон «Орион» может нести две такие «Бандероли».

«Он несет две таких „Бандероли“. Дальность у него примерно до 300 километров, где-то до 70–90 кг. У него боевая часть, она может быть разной — термобарической, кассетной и фугасной», — рассказал эксперт.

По его словам, скорость «Бандероли» может достигать 500 километров в час.

«И, к сожалению, скорость ее где-то до 500 километров в час. И фактически для уничтожения этой „Бандероли“ нужен зентино-ракетный комплекс. Ее пулеметом не собьешь», — отметил он.

По техническим характеристикам «Бандероль» можно классифицировать как барражирующий боеприпас.

«Кстати, если классифицировать по техническим характеристикам, то это барражирующий боеприпас, который может находиться определенное время в воздухе и за это время пролететь почти 300 км и нанести поражение. Вот в этом проблема», — сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что для борьбы с подобными боеприпасами нужны ракетные комплексы.

«Проблема в том, что нужна ракета, нужен ракетный комплекс. Не важно, переносной, стационарный, передвижной — не важно, но ракетный», — говорит Олег Жданов.

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