Россия начала летнее наступление: Путин снова хочет дойти до Киева

Война в Украине / © ТСН

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Россия стягивает огромные силы для нового масштабного наступления, игнорируя любые мирные переговоры. Летняя наступательная кампания армии РФ уже началась. Фронт на Харьковщине и Сумщине - под бешеным давлением. Самой тяжелой остается ситуация в Донецкой области. Вражеская армия давит на Покровск и напрямую угрожает Днепропетровщине. А чиновники в США предупреждают: Путин собирается захватить больше территории, продвигаясь вплоть до окраин Киева.

Об этом рассказала Алина Туришин в эксклюзиве TSN.ua.

Агрессивные намерения Путина

Россия, вероятно, готовится к летней кампании и стягивает силы и средства к ключевым горячим точкам на поле боя. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки. Также об этом заявляют как украинские военные, так и эксперты.

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Несмотря на то, что российский диктатор имитирует деятельность переговоров, никаких конкретных и реальных действий со стороны России к прекращению войны не наблюдается. Более того, с активизацией разговоров о переговорах враг значительно усилил свое давление на фронте.

Издание CNN, ссылаясь на американских чиновников, сообщает о намерениях российского командования сформировать значительные военные силы. По оценкам США, вероятное будущее наступление РФ будет направлено на захват дальнейших территорий на востоке Украины.

Один из американских чиновников, как передает CNN, выразил мнение, что Путин «попробует захватить все территории, которые сможет, вплоть до окраин Киева», и что российская сторона будет прилагать максимальные усилия для достижения этой цели.

По американским оценкам, украинские беспилотные летательные аппараты и эффективность минных полей существенно сдерживают продвижение России, несмотря на значительное преимущество в человеческих ресурсах, которое РФ имеет как на востоке Украины, так и в российской Курской области, где украинские войска продолжают удерживать позиции.

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В то же время, по данным CNN, Украина сталкивается со значительным дефицитом человеческих ресурсов на поле боя, хотя Россия также испытывает собственные проблемы с накоплением необходимых для масштабного наступления сил.

Оценки Соединенных Штатов в течение нескольких недель подряд указывают на то, что военные цели России, включая захват новых украинских территорий, практически не изменились.

Это происходит, несмотря на призывы администрации Дональда Трампа к Кремлю соблюдать 30-дневное перемирие и начать реальные мирные переговоры. CNN ранее сообщал, что украинские военные уже несколько недель наблюдают за перекидыванием значительного количества российских войск и техники на позиции, расположенные всего в нескольких десятках километров от линии фронта. Этот последний анализ появился тогда, когда украинские и российские официальные лица прибыли на встречу в Турцию.

Бои в Харьковской области усиливаются

Россия уже фактически начала свое летнее наступление. Об этом 15 мая заявил спикер ОТГ «Харьков» Шамшин в эфире телеканала «Мы — Украина». Он подчеркнул, что не стоит рассчитывать на то, что в ближайшее время будет перемирие на фронте.

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Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявляет, что за последние дни по многим направлениям Россия увеличила усилия по захвату новых территорий. Сильно давят на Боровую Харьковской области. В зоне ответственности подразделения бригады количество штурмов только увеличивается.

Согласно данным аналитиков проекта DeepState, российским войскам остается около 12 километров до этого населенного пункта. Боровая постоянно находится под вражескими обстрелами, в частности, российские силы активно применяют для поражения управляемые авиационные бомбы (КАБы). Для россиян выход к реке Оскол имеет стратегическое значение.

Кроме того, район Боровой расположен неподалеку от Купянска, который является критически важным железнодорожным и логистическим центром для украинских сил. Давление на это направление или его захват позволяет России нарушить украинские пути поставок и потенциально использовать существующую инфраструктуру в собственных целях.

Закрепление в районе Боровой и западнее Оскола создает для российских войск плацдарм для развития дальнейших наступательных действий. Это может включать в себя попытки продвижения глубже на территорию Харьковской области, обход украинских позиций на смежных направлениях (в частности, в районе Лимана) и создание более благоприятных условий для операций на Донбассе.

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В ОТУ «Харьков» 15 мая также заявили, что РФ начала наступление в районе Липцев Харьковской области. Украинские военные фиксируют накопление сил противника. оккупанты идут на штурмы с бронетехникой и мотоциклами.

Россия открыла новый фронт в этом направлении 10 мая 2024 года. Самые яростные бои тогда были за Липцы и Волчанск, которые Россия фактически стерла с лица земли буквально за несколько недель, но вражеская армия встретилась с мощным сопротивлением украинских защитников, которые не дали продвинуться армии врага в глубь украинской территории.

Угроза для Сумщины

После месяцев жестоких боев в Курской области, россиянам все же удалось зайти в Сумскую область.

Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной рассказал, что сейчас российские войска контролируют около 100 квадратных километров украинской территории в Сумской области. Враг зашел на нашу землю и продолжает хоть и медленно, но продвигаться, что свидетельствует об этом направлении как одом из стратегических приоритетов РФ.

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Аналитики изучения войны уточняют, что враг установил контроль над такими населенными пунктами, как Новенькое, Басовка, Журавка и Веселовка. Армия РФ также продолжает давление на Водологи и Беловоды. На обновленной карте от Deep State на этом участке увеличилась серая зона.

Ситуация на Донбассе обостряется

По данным Максима Жорина, 14 мая было объявлено о принудительной эвакуации семей с детьми в Алексеево-Дружковке, Покровске, Дружковке, Славянске, Константиновке, Краматорске. Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин объяснил, что там находится огромное количество людей, в частности детей, а обстановка в области — самая сложная. Под обстрелами - почти вся область.

Вражеские войска всеми силами пытаются оккупировать всю Донецкую область. Самая тяжелая ситуация остается на Покровском направлении. Аналитики Deep State пишут, что продолжается осложнение на стыке Покровского и Торецкого отрезках фронта.

Ситуация складывается не лучшим образом, большие проблемы создают враждебные экипажи дронов, которые разбивают позиции, бьют по логистике, чем усложняют работу Сил Обороны. Имеющаяся обстановка требует больших дополнительных ресурсов, чтобы противостоять армии РФ и охотиться постоянно на их экипажи. Украинские военные, в свою очередь, прилагают максимальные усилия, чтобы остановить натиск врага и те обороты, которые набрал противник, объясняют аналитики.

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Анализируя ситуацию вокруг города Покровска, который россиянам, несмотря на все усилия, не удалось захватить, Тарас Чмут объясняет это эффективными действиями украинской армии. По его словам, украинское командование смогло стабилизировать ситуацию на этом критически важном участке фронта путем оперативной переброски резервов — как живой силы, так и необходимых средств.

На подступах к Днепропетровщине

Россияне не оставляют попыток прорваться в Днепропетровскую область. Согласно карте Deep State, можно увидеть, что тяжелые бои происходят в районах Котлиного, Удачного, Успеновки, Котляровки, Багатыря.

Аналитики пишут, что после полного занятия Разлива врагом, противник активно предпринимал попытки продвигаться к Багатырю, который давно являлся целью россиян в вопросе логистики. Свои попытки залететь в Багатырь противник начал со скоростных штурмов на мототехнике или просто лез пехотой, со временем подключив технику как огневую поддержку.

Осуществляя постоянное давление, враг достиг своего и вражеская армия фиксируется в южной части села и юго-восточных окрестностях. Пытаются также пробираться в центр населенного пункта, но пока безуспешно.

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На занятой части Багатыря противник накапливает пехоту для дальнейшего продвижения. Выше Багатыря расположена Алексеевка и дорога в направлении Андреевки, а между селами — река Волча, которая вряд ли станет препятствием, потому что врагу достаточно занять позиции для работы экипажей дронов.

Не менее тяжелой остается ситуация в районе Торецка, где бои происходят с чрезвычайной интенсивностью и жестокостью.

Только в самом городе враг потерял более 15 тысяч солдат. Тысячи тел российских военных просто лежат среди уничтоженных построек. Тарас Чмут подчеркивает: там, где позиции удерживают сильные бригады с опытными командирами, оборона держится крепко. Зато там, где находятся, образно говоря, «тысячи приданых батальонов» — подразделений, на которые не обращают должного внимания и испытывают нехватку ресурсов, соответственно, оборона может «посыпаться».

Согласно картам Deep State почти весь город находится в красной зоне, то есть контролируется врагом. Однако следует добавить, что как таковой линии фронта здесь не существует. Это зона тотального столкновения, где позиции украинских военных могут глубоко в тылу противника, и наоборот.

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Торецк рассматривается врагом как ключ к Константиновке, являющейся значительным логистическим и оборонным центром ВСУ. Продвижение через Торецк в направлении Константиновки, а дальше Славянская и Краматорская, является одной из стратегических целей России на Донбассе.

Битва за острова на Херсонщине

Активные боевые столкновения постоянно происходят, в частности, за многочисленные острова, расположенные в устье Днепра между правым и левым берегами. Эти острова имеют тактическое значение, позволяя контролировать участки реки и использовать их в качестве позиций для наблюдения или диверсионных действий.

В настоящее время большинство этих островов находятся в так называемой «серой зоне» боевых действий, что означает отсутствие устойчивого контроля одной из сторон и периодические бои за контроль над ними. Однако, как отметил руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут, угроза вероятной попытки форсирования Днепра здесь остается.

Ситуация на фронте остается крайне напряженной, с ключевыми боями вокруг Покровска, Часового Яра, Торецка и Волчанска, а также угрозой новым территориям, в частности, Днепропетровщины и Сумщины. Анализ показывает, что РФ продолжает адаптировать свою тактику и определять приоритеты, стремясь достичь своих стратегических целей.

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Однако устойчивость украинской обороны, способность эффективно истощать врага и такие определяющие факторы как качество подразделений и обеспечение ресурсами остаются ключевыми элементами, сдерживающими полномасштабный прорыв противника. Борьба за каждый мэтр украинской земли продолжается, и ее результат зависит от дальнейшей консолидации усилий и поддержки Украины.

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Напомним, по данным украинской разведки, Россия планирует «учебно-боевой» запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», которая летит на 10 тысяч км.