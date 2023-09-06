Россия начала новый эксперимент с обстрелами: эксперты о его продолжительности и 33 атаки

Оккупанты ищут безопасные траектории для своих ракет и дронов, которые стали чаще запускать по 33 единицы.

Во время очередной комбинированной атаки в ночь на 6 сентября россияне преследовали несколько ключевых для себя целей. Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, это мог быть эксперимент, который враг, возможно, захочет повторить в ближайшее время.

"Враг сконцентрировался на нанесении ударов по Дунайской портовой инфраструктуре, но общее количество примененных с начала сентября дронов-камикадзе уже достигает 82. Это почти треть от того, что было использовано в июле. То есть еще неделя не закончилась, а треть использована, — говорит Александр Коваленко.- С другой стороны, это не говорит о рекордном количестве. Возможно, они используют заранее подготовленные ресурсы, именно "Shahed". Не исключаю, что они имели целью именно системность в нанесении ударов по Дунайской портовой инфраструктуре, поэтому они за август накопили опеределенное количество, учитывая поставки. Что касается производства – я пока не разделяю мысли о том, что Россия смогла запустить именно серийное масштабное производство "Shahed". Пока что считаю, что они накануне сентября накопили и сейчас с периодичностью в 1-2 дня наносят удары именно по Дунайской портовой инфраструктуре. Если и есть производство на территории России сегодня, то оно не серийно, оно ограничено”.

О 7 выпущенных Россией ракетах Александр Коваленко говорит следующее:

"Я считаю, что они запустили такое количество, пытаясь экспериментировать с траекториями полета. Эти ракеты маневрировали, были сбиты и своей цели не достигли. Это может говорить не о том, что россияне имели целью нанесение мощного удара, они имели целью эксперимент с маршрутами".

К этому эксперт добавляет: "Они сейчас будут экспериментировать, чтобы потом использовать их в системном характере. Вывод нужно делать из того, что россияне производят 2 ракеты в сутки. Со дня последнего удара прошла неделя, то есть враг мог изготовить 15 ракет. Какое-то количество они использовали для эксперимента, какое-то оставили для накопления боекомплекта. С учетом того, что ракеты у них еще остались, то удар может произойти и этой ночью. Но в небольшом количестве".

На вопрос о том, не является ли эта атака предвестником ударов во время отопительного сезона, Коваленко ответил нам так:

"Возможно. Зачем же они экспериментируют, выбирая наиболее эффективный маршрут? Для того чтобы удары были более эффективными, чем это было в прошлом году. Но то, что они используют количество ракет, которое соответствует их производству, можно говорить, что большого масштабного накопления боекомплекта для массированных ударов пока у них не наблюдается".

Уже рассчитывают на оккультизм

Как оказалось, россияне не в первый раз атакуют Украину воздушными целями в количестве именно 33 единицы. Такое количество боекомплекта применяли 22 октября прошлого года.

Почему именно 33 – об этом свое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал знаток нумерологии и руководитель философской школы Игорь Мехеда.

"У масонов есть 33 степени посвящения. Символ 33 степени – это птица с двумя головами. Такая же, как на гербе Российской Федерации. То есть число 33 считается связанным с масонами, россияне пытаются задействовать число 33 как оккультное", — говорит. Игорь Мехеда: — Конечно, у военных экспертов есть свои утверждения относительно того, почему россияне задействовали 33 воздушные цели, но оккультизм в этом тоже есть. Они, россияне, считают, что если они применят цифру 33, то одержат победу с помощью потусторонних сил. Во время Второй мировой войны Гитлер так же делал, опираясь на числа, определяя то, сколько пойдет в атаку. Гитлер надеялся, что какие-то космические силы вмешаются в процесс, дадут помощь Третьему Рейху. Об этом написано очень много исторических трудов. Так считают и россияне, но высшие силы им не будут помогать".

Раньше запускали по 36 воздушных целей

С начала года до конца мая россияне трижды запускали по территории Украины равное количество воздушных целей – 36 единиц.

Такие атаки произошли в ночь на 16 февраля, 8 мая враг выпустил по Киеву 36 дронов и 25 мая.

Свою трактовку запуска врагом именно 36 дронов высказывал мастер нумерологии Владислав Грицай. По его мнению, такое количество совсем не случайно и могло свидетельствовать о высокой склонности окупантов, отдающих приказ атаковать, к магии.

На уточняющий вопрос о том, чем может руководствоваться тот, кто отдает приказ о запуске такого количества дронов, Владислав Грицай ответил нам так:

" Скорее всего, возможно, был совет шаманов. То есть совет относительно количества для запуска может давать человек, который понимает содержание всего этого", — считает Грицай.

В свою очередь, военные эксперты призвали не удивляться определенному количеству дронов и объяснили это тем, что враг атакует Украину тем, что просто располагает.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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