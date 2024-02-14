Россия начала прицельно атаковать города "шахедами": Жданов ответил, что задумал Путин

В России поняли, что единичные удары "шахедами" не принесут им никакой пользы. Поэтому в последнее время прицельно атакуют города большим количеством БПЛА.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

К примеру, в ночь на 13 февраля РФ ударила по Днепропетровщине около 20 беспилотниками. Под ударом оказался энергетический и инфраструктурный объект. Многие жители временно остались без света, воды и отопления. До этого РФ терроризировала Харьков и Одессу.

“У нас чем меньше “шахедов” в воздухе, тем легче их сбить. Поэтому когда они запускают, например 17-20 штук, то пытаются их концентрировать на определенном объекте. А когда количество "шахедов" 40-45, то они уже рассредоточивают по всей территории Украины на разные объекты. Отдельными группами по 5-10 шахедов. Для нас это чисто лотерея. Потому что либо надо иметь агентуру в российском Генштабе, чтобы понимать, когда и куда будет следующий удар. Или нужно быть просто начеку, что "шахеды" разбредутся по воздушному пространству нашей страны или будут целенаправленно атаковать какой-то один объект", — рассказал военный эксперт.

Напомним, Россия ударила по Киеву ракетой "Циркон" 2024 года выпуска: куда она попала и что об этом известно.

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