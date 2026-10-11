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Россия начала разрушать энергетику в Украине: Жданов предупредил, к чему готовиться
Он предупредил, что в дальнейшем можно ожидать повторных ударов по энергетическим объектам.
Россия начала осеннюю кампанию по попытке уничтожения украинской энергетики и гражданской инфраструктуры.
Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua предупредил, что в дальнейшем можно ожидать повторных ударов по энергетическим объектам.
«Да, они начали осеннюю кампанию по уничтожению нашей энергетики и гражданской инфраструктуры. Так что в дальнейшем мы можем ожидать повтора ударов именно по энергетическому объекту», — сказал военный эксперт.
Он отметил, что российские войска выбирают для ударов, в частности, силовую подстанцию в Киевской области, связывающую столицу с атомной электростанцией, а также тепловые электростанции.
«Тем более они выбирают и силовую подстанцию в Киевской области, связывающую столицу с атомной электростанцией, и тепловые электростанции. Так что они работают, к сожалению», — говорит Олег Жданов.