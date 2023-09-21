"Россия начала серию атак": военный эксперт объяснил массированный удар по Украине 21 сентября

Эксперт считает, что обстрелы энергетики будут продолжатся.
Сегодняшняя ракетная атака может стать началом масштабной серии ударов по энергетике.
Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Во время этой ракетной атаки, как видим, было также направлено в объекты энергетической инфраструктуры в Ровенской области. Поэтому я не исключаю, что это может быть начало подготовки, один из первых этапов серии ударов именно по энергоинфраструктуре. Хотя есть и другие объекты. Как видим, есть попадание в гостиницу", — говорит Коваленко.
По его мнению, россияне продолжат атаковать Украину
"Они будут продолжать наносить такие удары. Удары наносились несколькими волнами, что указывает на то, что враг экспериментирует с тактикой использования этих ракет. Россияне разделяли эти ракеты на несколько групп, затем эти ракеты объединялись. Пытались запутать ПВО. Сразу они имели несколько целей: Ровно, Львов, Киев. Не исключаю, что этот эксперимент — это отражение атаки по энергоинфраструктуре", — говорит Коваленко.
К этому Александр Коваленко добавляет, что и предыдущие, и этот удар был запланирован заранее.
"До этого пуск ракет Х-101, Х-555 был 17-18 сентября. Это было заранее запланировано. План. Можем говорить о том, что в сентябре они начали чаще использовать то, что было накоплено и производится. Поэтому что почти до 18 сентября все удары — это удары за счет производства. Следовательно, если они начинают производить удары чаще, значит, начали использовать накопленный ресурс", — говорит эксперт.
Хватит ли боекомплекта для ПВО
"18 сентября были сбиты 17 вражеских ракет из 17, 100 процентов. 17 сентября — 6 из 10. Это зависит от того, какую траекторию выбирают ракеты. У нас не плотная эшелонированная ПВО, есть пробелы. Какая-то ракета может прорваться", — резюмировал Коваленко.
Напомним, 21 сентября российские террористы совершили массированный ракетный обстрел Украины. По нашему государству оккупанты выпустили 43 ракеты, 36 из которых сбила ПВО.
В "Укрэнерго" же заявили, что Россия атаковала энергетические объекты после продолжительного перерыва.
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