"Россия начала сезон": Жданов назвал цель ракетного удара РФ по украинской энергетике

Россия нанесла повторный массированный ракетный удар по Украине в ночь на 22 марта. Враг пытался бросить все, что было под рукой, чтобы поразить энергетическую систему. Масштаб атаки беспрецедентен, говорят в "Укрэнерго". Армия РФ выпустила 63 "шахеда" и 88 ракет разных типов.

Зачем россияне ударили по энергетике посреди весны и когда могут снова атаковать, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Россия начала сезон

На этот раз россияне ударили всем, что имели: баллистикой, "шахедами", крылатыми ракетами, говорит Олег Жданов. По его словам, вчерашним комбинированным ударом по Киеву Россия "начала сезон".

"Путин закончил игру в демократию, выборы прошли. И сейчас он смело может наносить ракетные удары по нашей местности. Вчерашний удар был политическим. Надо было известить весь мир, что они начинают. Поэтому, скорее всего, был нанесен удар по Киеву. Зная, что эффективность будет минимальна, они все равно атаковали. Все иностранные представительства находятся в столице. Вчера весь мир сразу узнал, что начались ракетные удары", – рассказал военный эксперт.

Зачем ударила по энергетике

Олег Жданов говорит, что сегодня Россия нанесла настоящий военный удар по энергетике страны.

“Мы создаем стереотипы, что по энергетике бьют, когда холодно. Холод – это не главное, можно костер разжечь и согреться. Дело в том, что без электричества нет промышленности, нет экономики. Это с одной стороны угроза. Мы начали переводить экономику на военные рельсы – они решили, что нашу экономику нужно немного придавить, – рассказал военный эксперт.

А с другой стороны, отсутствие электричества – это отсутствие водоснабжения и канализации.

"Это гуманитарная катастрофа, которая может привести к последствиям вплоть до эпидемии в теплую погоду, потому что бактерии чувствуют себя гораздо лучше, чем в мороз. Они начали систему”, – говорит Олег Жданов.

По его словам, удар по ДнепроГЭС был хорошо спланирован. Целью российской армии было вывести из строя гидроэлектростанции, что им и удалось.

“Опыт ведения войн, в том числе нашей, показывает, что такие сооружения, как дамбы или плотины, можно разрушить только методом внутреннего подрыва. Здесь главное не разрушить ДнепрГЭС, главное – вывести из строя гидроэлектростанции. Дело в том, что эти станции являются составной частью системы энергообеспечения страны. Они помогают атомным станциям проходить пиковые нагрузки”, – рассказал военный эксперт.

Когда РФ может ударить снова

Олег Жданов говорит, что россиянам не нужно много времени на подготовку следующей атаки. Поэтому не исключено, что удар может повториться в ближайшее время.

“Тех запасов, которые у них сегодня могут быть, хватит минимум на десять таких ударов. Думаю, в декабре нам генерал Буданов докладывал, что у них около 900 ракет разных типов. До 100 ракет они производят в месяц. Еще 200-300 ракет за предвыборный период, когда Путин молчал, они произвели. То есть около 1100–1200 ракет у них есть. Это 10-11 массированных ударов”, – говорит военный эксперт.

Однако мы не знаем, сколько ракет россияне подготовили к боевому применению.

“У них было три месяца для того, чтобы их подготовить, усовершенствовать частично, перевезти в места зарядки и загрузки на самолеты", – говорит Олег Жданов.

"Я говорил вчера, что повторный удар можно ожидать хоть на следующий день, что и произошло. А сейчас очень трудно спрогнозировать, они будут брать паузу или продолжат атаковать нас. Общая цель остается неизменной: тотальный геноцид с целью принуждения нас к капитуляции", – рассказал Олег Жданов.

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