Россия начала запускать новые "белые "Шахеды" по Украине: Жданов предупредил об опасности

Олег Жданов / © ТСН.ua

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Россия начала запускать новые модификации "Шахедов" по Украине. «Белые» дроны имеют платформы с искусственным интеллектом, камерой и радиосвязью.

Чем опасны новые «белые Шахеды» и сколько их в РФ — читайте в материале ТСН.ua.

Россия начала запускать «белые „Шахеды“»: что известно

О применении новой модификации российских беспилотников сообщает Associated Press и эксперт по военной связи Сергей «Флэш» Бескрестнов. По его словам, российская армия получила на вооружение «белые Шахеды».

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Они имеют платформы с искусственным интеллектом, камерами и радиосвязью. В то же время, по его словам, такая электроника чрезвычайно дорога, что ограничивает ее массовое использование. По мнению Бескрестнова, эти модернизированные беспилотники, вероятно, исключительно для целенаправленных атак — в том числе на движущиеся цели или на критическую инфраструктуру, башни линий электропередач и т.д.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркивает, что мы наблюдаем не серийное производство, а единичные случаи применения «белых „Шахедов“».

«Видимо, они испытают очередную разработку этих „Шахедов“. Но, судя по тому, как и чем укомплектован этот „Шахед“, можно предположить, что вряд ли Россия запустит его в серийное производство. Потому что, во-первых, дороговизна этого «Шахеда». Он стоит гораздо больше, чем обычная «Герань» за счет этого искусственного интеллекта (это называется машинное зрение) и за счет радиоуправления. Причем радиоуправление ограничивается дальностью ретранслятора. Максимально 100-150 километров, говорят специалисты, не больше», — рассказывает Олег Жданов.

Впрочем, у новых «Шахедов» есть большой недостаток, говорит эксперт. Дело в том, что любое радиоуправление легко прерывается средствами радиоэлектронной борьбы.

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«Так что вряд ли мы увидим столь дорогой „Шахед“ в серийном производстве. Возможно, в пределах 150 километров в прифронтовой зоне они могут применять их в качестве ударно-разведывательного БпЛА. То есть снимать информацию, если он пробьет нашу систему РЭБ, и сможет передать видеокартинку оператору, пока он не потеряет с ним связь», — считает Олег Жданов.

В то же время, как сообщает Associated Press, многоантенные модули позволят беспилотнику быть более устойчивым к средствам РЭБ.

Дэвид Олбрайт из вашингтонского Института науки и международной безопасности отметил, что предыдущие версии «Шахедов» не имели способности изменять траекторию после запуска или поражать движущиеся цели. Они просто кружили в воздухе в поисках цели, что позволяло относительно легко их сбивать.

Однако появление радиосвязи на новых «белых „Шахедах“ позволяет операторам управлять дроном в реальном времени, изменять маршрут, выбирать цель. Потенциально оператор даже сможет управлять большим количеством дронов одновременно.

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«Что касается машинного зрения, особенность его в том, что эти средства воздушного нападения с таким оборудованием, могут самостоятельно определять цель и самостоятельно корректироваться на ту цель, которую они нашли. двигатель и увеличить скорость, считайте, что почти мини-крылатая ракета», — отметил Олег Жданов.

Ранее мы писали о том, что Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами в ночь на 27 июня. Читайте о последствиях обстрела.