Россия начинает масштабные военные учения в аннексированном Крыму

Обучение также состоятся в Абхазии и Южной Осетии.

Российские оккупанты сегодня, 9 августа, начинают масштабные военные учения в аннексированном Крыму, а также в оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 августа.

Кроме этого, российские военные будут тренироваться и на юге собственной страны. Участие в учениях примут моряки, авиация, разведка, специалисты радиологического и химической защиты. Уже в сентябре российские военные проведут совместные учения с белорусскими.

К слову, это вызывает беспокойство в Латвии, министр иностранных дел, которой заявил о повышенном риске инцидентов между российскими и белорусскими армейцами и войсками НАТО в странах Балтии или Польши.

Новости мира: российские военные начинают масштабные военные учения в аннексированном Крыму

Между тем, Соединенные Штаты на прошлой неделе начали масштабные со времен холодной войны обучения. Их проводят, чтобы продемонстрировать возможности американцев вести войну на нескольких фронтах одновременно и испытать современные средства планирования и связи.

Как сообщалось, в начале апреля в Сети появилось видео, на которых Россия стягивает к оккупированного Крыма и границ с Украиной эшелоны с военной техникой. Мировые лидеры требовали в РФ отвода войск и отмечали эскалации событий на Донбассе.

В России заявляли , что их армия передвигается на территории страны теми маршрутами, которыми считает нужным. Войска будут находиться у украинских границ до тех пор, пока решит руководство страны, заявил прессекретар президента РФ Дмитрий Песков. Через несколько недель, 22 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверку мероприятия в Южном и Западном военных округах.

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