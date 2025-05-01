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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Россия начнет учения в Беларуси: эксперт предупредил об угрозе для Европы

У россиян есть реальные планы наступления на страны Балтии и Польшу.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко / © ТСН.ua

Совместные российско-белорусские военные учения на территории Беларуси могут представлять угрозу как Украине, так и странам Балтии и Польши.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua выссказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко.

По данным западных разведок, у россиян существуют реальные планы наступления на страны Балтии и Польшу.

«Но Путин может сделать это и раньше, чтобы показать who is who. Планы таковы. На это указывает и заявление Мария Захаровой, представительницы МИД России, фактически угрожавшей Эстонии, когда советовала им посмотреть на то, что произошло с Украиной и сделать соответствующие выводы. Также стоит учесть заявления Трампа по НАТО, мол, США не будут отвечать за войну в Украине, это дело исключительно Европы. После этого европейцы начали увеличивать расходы по собственной безопасности, но делают это слишком медленно. Что тоже в какой-то степени выгодно Путину, который организует военные учения у их границ — чтобы испугать или напасть», — говорит Игорь Романенко.

Ранее мы писали о том, что попытка Белоруссии вступить в войну против Украины возможна. Российская и украинская армии сегодня формируют новую линию фронта. Речь идет о так называемом северном фронте.

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Дата публикации
Количество просмотров
123
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