Россия накапливает ракеты для мощнейшей атаки или пополняет неприкосновенный запас: эксперт назвал дату возможных ударов

Последний массированный удар по Украине Россия нанесла полтора месяца назад – 21 сентября. С того времени враг совершал лишь локальные атаки, накапливая запас боекомплекта.

Готовят ли сейчас оккупанты новый, более мощный удар с использованием сотен ракет одновременно – об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.

"За последние полтора года россияне использовали более 2 тысяч ракет из 3 тысяч, сейчас у них проблема с неприкосновенным запасом, они его восстанавливают, — говорит Роман Свитан. — По некоторым позициям им еще очень далеко до уровня восстановления. "Кинжалов" у них не более сотни, ракет Х-23 осталось не больше 150, Х-101\555 — где-то 150, "Калибров" — 150. Ракет "Искандер", баллистических и крылатых — до 300. Это на грани неприкосновенного уровня, он у них не наполнен абсолютно. В России сейчас запущен режим накопления".

При этом Роман Свитан не исключает, что враг будет использовать ракеты по нашей территории, но пока – в ограниченном количестве.

"Использовать по нашей территории они будут по мере необходимости. Возможно, в случае возникновения политической необходимости будет совершена какая-то атака", — говорит Роман Свитан.

И объясняет: "С военной точки зрения ракеты будут использовать точечно – по 3 или по 5. Максимум – два десятка. С военной точки зрения нет необходимости в массированной атаке. Больших атак я не вижу. Раньше массированные атаки были, потому что они пытались организовать блекаут. Не получилось, потеряли несколько тысяч ракет и достигли дна неприкосновенного запаса. Неприкосновенный запас – это количество ракет, необходимое для защиты всей территории России, поэтому повторять массированные атаки с военной точки зрения нет смысла. Если они сейчас используют свою тысячу ракет, то выйдут на ноль. Иными словами, исходя из военной логики, массированной атаки сейчас никто совершать не должен. Но там еще есть путинская логика, которая может приказать осуществить атаки на какие-то даты, на Новый год. А это уже прогнозируется не военными, а психотерапевтами, они больше в этом разбираются".

Резюмируя, Свитан добавляет, что в этом году есть шансы, что отключения электроэнергии зимой не станут такими масштабными, как в прошлом. Эксперт объясняет это тем, что в этом году приняты определенные меры по защите энергосистемы от возможных российских атак.

В МИД предупредили о самой плохой в истории зиме

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сделал неутешительный прогноз на предстоящую зиму.

"Мы готовимся к ужаснейшей зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО", — сказал министр в интервью Die Welt.

По словам Кулебы, сейчас Украина пытается защитить свои электростанции как можно лучше.

"Но россияне учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами", – прогнозирует он.

Кулеба признал, что Украина сейчас оказалась в тени войны в Газе и теряет фокус, "но для Европы по-прежнему все поставлено на карту".

Ранее сообщалось о том, что бывший спикер Генштаба ВСУ рассказал о предвестниках угрозы от России.

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