Россия накапливает ракеты и перебрасывает технику: эксперт рассказал, когда возможно обострение войны в Украине

Война в Украине / © ТСН

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Россия ужесточает обстрелы Украины. В марте 2025 года противник установил рекорд — выпустил более 4 тысяч беспилотников по украинским городам. В то же время, Путин не собирается останавливаться: он заявил, что намерен «добить» Украину и имеет все возможности уничтожить ВСУ.

Как сейчас может измениться война, какое может быть обострение и может ли вообще быть — об этом ТСН.ua расспросил у летчика-инструктора, полковника ВСУ в запасе, военного эксперта Романа Свитана.

Он уверяет: будь у Путина силы — он уже сделал то, чем только пугает.

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«Когда ведутся боевые действия, когда ежедневно теряется по тысяче российских военных, все возможности, если они есть, используются для того, чтобы уменьшить эти потери. А если они их не используют, значит у них их просто нет. А пугать — ну мы уж пуганы. Пугать они могут, они в большинстве своем это и делают. Хотят попытаться надавить. Это по поводу сил так называемых российских», — объясняет военный эксперт.

Путин собрался в наступление

Впрочем, Роман Свитан говорит, путинская армия действительно собралась в наступление.

О том, что Россия готовится к новому весеннему наступлению, также заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности, в Сумской и Харьковской областях.

В настоящее время противник взял оперативную паузу, объясняет военный эксперт.

«Он (Путин — ред.) до апреля использовал практически все свои резервы. Он начинает накапливать технику, боеприпасы и использовать на линии боевых столкновений малые тактические группы, то есть пехоту — того, чего у него много и так. Он без проблем ставит в строй по тысяче россиян в сутки, и в сутки их теряет — но он ими может пользоваться. Вот для накопления личного состава ему оперативная пауза не нужна. Поэтому можно сказать, что он сейчас перешел к оперативной паузе. Тем более что для этой оперативной паузы ему нужно связать руки нашим спецслужбам, чтобы они не били по тылам — что он и сделал», — говорит Роман Свитан.

Россия накапливает вооружение и перебрасывает технику

Сейчас российская армия наращивает вооружение, увеличивает количество техники, перебрасывает это все в линию боевого столкновения и готовится, объясняет Роман Свитан.

«Но я бы не сказал, что до весны. Наверное, все-таки это уже пожилая компания 2025 года. Ему нужна оперативная пауза где-то от месяца до трех. В зависимости от скорости скопления, также от наличия денег. Ведь в основном закупки техники и боеприпасов идут в Северной Корее, у Китая через Северную Корею. То есть, он сейчас готовится к летней компании 2025 года. Это периоды, о которых любой аналитик скажет: период накопления, планирования, развертывания, наступления, закапывания, снова накопления, ну и так далее», — говорит военный эксперт.

По его словам, Россия сейчас ушла в период накопления — это видно по линии боевого столкновения. Потому что наступательные операции в основном проводятся с помощью личного состава, объясняет Роман Свитан, а технику и боеприпасы противник накапливает.

«Количество личного состава будет таким же. То есть у них есть баланс так называемый. Грубо говоря, на линии фронта есть полмиллиона россиян. Вот тысячу в сутки мы уничтожаем, но тысячу в сутки они ставят в строй в качестве рекрутов. То есть, этот баланс удерживается. Им больше не нужно личного состава — того, что им хватает. У них не хватает техники и боеприпасов. А это резервы. Резервы же — это не только личный состав. Это техника, боеприпасы, ракеты, «Шахеды», самолеты, горючее и т.д. Пока россияне их не используют, они их накапливают», — говорит Роман Свитан.

В зависимости от наличия сил и средств российская армия будет планировать глубину проникновения. Впрочем, по мнению военного эксперта, он все равно не будет оперативного уровня.

«То есть это будут тактические операции по созданию так называемой буферной зоны. Вот такой, как мы создаем на российской территории — Курщина или Белгородщина. Они постараются такую же полосу безопасности с тактическим проникновением создавать вдоль всей линии границы. Будет линия фронта, северный фронт так называемый от Беларуси до Оскола. То есть, с нашей стороны, это Черниговская, Сумская, Харьковская область, а со стороны России — это Брянская, Курская и Белгородская область», — рассказал военный эксперт.

Украине нечем наступать

Роман Свитан успокаивает: вдоль линии украинско-российской границы развернуты фортификации и оборонные соединения — то есть у нас есть чем обороняться.

«Нам нечем наступать. Из-за того, что американцы из того, что обещали, не все дают. А обороняться есть чем, у нас достаточный оборонный потенциал. Как раз даже с точки зрения выполнения основной задачи обороняющейся армии — уничтожение армии противника — так это мы сейчас эту задачу будем выполнять. Россияне будут пытаться наступать, а в наступлении потери один к трем, один к семи — в зависимости от интенсивности боев. Поэтому с точки зрения выполнения вот этой основной задачи, это для нас еще и неплохо. Они будут где-то пытаться самоубиться», — говорит военный эксперт.

В ближайшее время, по словам Романа Свитана, украинская армия будет улучшать свои оборонные рубежи. В то же время противник будет продолжать готовиться, накапливать технику, боеприпасы перед летней кампанией.

«Для того, чтобы встретить их на лучших рубежах — почему мы и зашли там на Курщину, на Белгородщину — не исключаю возможности, что мы зайдем и на Брянщину. Потому что там высоты, на которых лучше защищаться», — говорит военный эксперт.

По его мнению, летом российская армия начнет дальнейшее движение или, по крайней мере, будет пытаться двигаться на Сумскую область.

«Хотя реально им, конечно, это Луганское направление, Купянское, Купянско-Лиманское. Для них более важны, наверное, вот эти направления. У них в конституцию «вбиты» наши пять областей: Крымская, Запорожская, Херсонская, Луганская и Донецкая. Поэтому им с точки зрения важности «освобождения» важнее наступать на Донецком, Луганском, Запорожском направлении на данный момент. Чем куда-то лезть на Сумское или Харьковское или еще куда-то. А вот создание полосы безопасности вдоль линии границы, да, однозначно они это будут делать. Как и мы будем делать. То есть, это такие взаимопроникающие операции впереди», — говорит Роман Свитан.

Ранее мы писали о том, что у Путина заявили, что Россия оставляет за собой право не соблюдать режим 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики.