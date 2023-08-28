Россия накапливает ракеты ради новых целей в Украине: эксперты их назвали

Россияне не осуществили массированный обстрел Украины 24 августа, в День Независимости, по нескольким причинам.

О них в комментарии для ТСН.ua рассказали военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Да, это очень странный шаг со стороны российских окупантов, но, с одной стороны – это хорошо, с другой – нет", – говорит Александр Коваленко.

К этому он добавляет: "Они не потратили свой накопивший боекомплект. Если мы говорим о ракетах Х-101, Х-555, то в последний раз, до 24 августа, враг использовал их 15 августа. У них была возможность накопить до 30 ракет. В ночь на 27 августа они использовали 4 ракеты Х-101, Х-555. Еще были фальшивые цели, но 4 – это не 30. Хотя по состоянию на 27 августа их должно было быть больше 30. Так что сейчас мы видим эксперимент с использованием новых маршрутов, траекторий ракет. Кроме этого, происходит и процесс накопления, производства боекомплекта. Скорее всего, накапливают к тому времени, когда начнется отопительный сезон. Чтобы в начале отопительного сезона начать полноценные удары или серию небольших, но постоянных ударов".

Между тем, в соцсетях появились предположения, мол, если оккупанты не совершили массированного обстрела 24 августа, возможно перенесли его на 1 сентября, когда вероятны скопления людей в учебных заведениях.

"Вряд ли, – говорит об этой вероятности Александр Коваленко. – Конечно, можно ожидать всего, но учитывая их общую тактику, это вряд ли. Вероятнее, что в начале отопительного сезона. Они стали более прагматичными".

Россия не откажется от тактики ракетного террора

Военный эксперт Владислав Селезнев, ссылаясь на официальные данные ГУР Минобороны Украины, говорит, что общее количество ракет у россиян, накопленные и бывшие в запасе – это несколько сотен единиц.

"Враг имеет ресурс. Готов ли он тратить сейчас для создания медийного эффекта? Думаю, что нет", – говорит Вадислав Селезнев.

К этому эксперт добавляет: "Враг мог убедиться, что даже массированные ракетные атаки не приводят к ожидаемым российской армией последствиям. Наша система ПВО приобретает соответствующие мощности и способности. Думаю, что враг от тактики ракетного террора не откажется. Но все равно я уверен, что враг в первую очередь будет целить туда, где есть боевой потенциал, логистические объекты, транспортные узлы, производство, чтобы ослабить потенциал украинской армии, чтобы поразить то, что работает на нашу победу и усиление боевых возможностей. В любой момент".

По словам Селезнева, 24 августа россияне не осуществили массированный обстрел из-за того, что настроены на более рациональный подход.

"Враг не стал прибегать к медийным ура-победам. Он ориентируется на надежду нанести более поразительные, болезненные поражения", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, сколько ракет осталось у России.

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