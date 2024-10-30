Россия накопила несколько сотен ракет и готовится к удару: названа дата

Более двух месяцев прошло от последней массированной атаки России по Украине. За это время РФ изготовила несколько сотен ракет. Тем временем на Украину идет резкое похолодание — синоптики заговорили о первом снеге в ноябре. А это любимое время врага для ударов по энергетике.

Готовится ли Россия нанести удары, зачем выдерживает долгую паузу и стоит ли украинцам готовиться к отключениям света с наступлением холодов — в комментарии сайту ТСН рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Почему Россия выдерживает большую паузу

По его словам, от последнего массированного ракетного удара в России произвели более 200 ракет разных типов. Однако количество ракет сейчас не влияет на принятие решений.

“У россиян более тысячи ракет есть, они уже давно могли нанести удар. Скорее всего, что-то их сдерживает. Возможно, это какие-то договоренности с США накануне выборов, чтобы не эскалировать ситуацию. Потому что Белый Дом выдержал договоренность о неэскалации перед выборами Путина. Здесь прослеживается связь. Я думаю, что именно это причина”, — считает Роман Свитан.

Никакие другие причины, по мнению военного эксперта, не должны сдерживать россиян в ударах по объектам внутри Украины.

“Какие там были включены механизмы – это уже, скорее всего, история потом расскажет. Реально сейчас видна такая договоренность. Кто был задействован – Белый дом, Киев, Анкара или Брюссель – сложно сказать. Только эти договоренности исчезнут, атака может быть однозначной", – говорит Роман Свитан.

Когда Россия может нанести массированный удар

Он считает, что Россия может нанести массированный удар по Украине, например после выборов в США, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

“То, что у них нет ракет — есть у них ракеты. К тому же есть ракеты не на одну атаку. И цели у них есть. То есть они отлично понимают, куда можно бить. Тем более что все равно бьют — пытаются "Шахедами" до них достать. То есть, видно, что договоренность не по целям, а именно по использованию средств поражения. Используются баллистические ракеты, ближнего боя, но крылатые ракеты не используются”, — отметил военный эксперт.

Массированная воздушная атака, по его словам, технически готова у россиян с сентября.

“Последняя такая была 26 августа. То есть, примерно через месяц, где-то 20-25 сентября, они уже могли выполнить такого рода задачи. Но не выполняют. Так что, повторюсь, есть какая-то договоренность", — считает Роман Свитан.

По его мнению, следующая массированная атака не будет связана с похолоданием в ноябре.

“Скорее всего, это будет связано с выборами. То есть после выборов россияне могут нанести удар. Либо если им что-нибудь не понравится, либо они захотят создать напряженность до выборов. Поэтому это может произойти в любой момент”, — говорит военный эксперт.

Стоит ли готовиться к отключениям света

Для противодействия российским атакам, по словам Романа Свитана, в Украине сегодня достаточно плотности противовоздушной обороны. Следует ли готовиться к отключениям света вследствие атак по энергетике, зависит от того, как энергетические объекты защитили.

“Какой враг может нанести вред? Это зависит от плотности ПВО, ее правильного расположения. И от правильного использования миллиардов гривен, выделенных на укрытие наших энергообъектов в начале этого года. Как они потрачены – будет видно после атаки. Если система не выдержит, следует включать механизм антикоррупционных расследований и четко понимать, куда пошли деньги. Они должны были защитить наши распределительные механизмы. Это подстанции, фидеры, линии электропередач – они должны быть закрыты от внешнего влияния”, – говорит военный эксперт.

По его словам, если все было правильно вложено и исполнено, в Украине больших проблем с энергетикой не будет.

Напомним, по мнению эксперта Николая Белескова, тупик на фронте сменился преимуществом РФ. По его словам, если в ближайшие месяцы не будут приняты нужные решения для перелома на фронте, военная ситуация достигнет точки невозврата.

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